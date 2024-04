Teatro Preqaria recebe 'O Sonho de um Homem Ridículo' em maio

A premiada peça "O Sonho de um Homem Ridículo", adaptação da obra homônima de Fiódor Dostoiévski, chega a Sete Lagoas no dia 4 de maio de 2024, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria. A produção da Companhia Lúdica dos Atores promete uma experiência teatral única e extraordinária para os espectadores.

Foto: Divulgação/ Companhia Lúdica dos Atores

O espetáculo transporta o público para um mundo de reflexões profundas sobre vida, morte e redenção. A história, narrada por um protagonista em busca de significado e transcendência, apresenta questões existenciais universais, explorando os mistérios da existência humana. A promessa é de uma experiência que toca as almas e desafia as mentes dos espectadores. A venda antecipada está disponível online através do Sympla, com os seguintes valores: R$40,00 (inteira) | R$20,00 (meia).

A produção de "O Sonho de um Homem Ridículo" foi aclamada pela crítica e acumula 14 indicações a prêmios em seis festivais pelo Brasil. Entre os destaques, estão as conquistas de Melhor Ator, Melhor Espetáculo de Palco, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Cenário no renomado 7º FESTA - Festival Internacional de Palco e Rua de Araçuaí. Em 2024, a peça também foi destaque na 49ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte.

A direção do espetáculo é de Alexandre Kavanji, e a atuação fica por conta de Leo Horta, formado pela Academia Russa de Teatro. A produção executiva é de Rogério Tavares, ator, produtor e integrante da Companhia Lúdica dos Atores.

Para mais informações: @preqariaciadeteatro e @cialudicadosatores

Serviço: Espetáculo: O Sonho de um Homem Ridículo Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, nº 41 - Bairro Canaã) Data: 4 de maio de 2024 Horário: 20h Duração: 60 minutos Classificação: 12 anos



Djhéssica Monteiro