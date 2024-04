NTN agita o cenário musical com lançamento de nova música e show eletrizante

Formada no início de 2020 em Sete Lagoas, a banda NTN surge como a personificação da força da nova geração do rock. Com um repertório recheado de músicas autorais e covers que transitam do rock ao pop, a banda reverencia clássicos de Cazuza, Queen, Nirvana, Skank, Måneskin e Foo Fighters, mostrando sua versatilidade e paixão pela música.

Foto: Divulgação

O grupo é formado pelos jovens, Rodrigo Rabêlo, Álvaro Teixeira, Estêvão Pontelo e Calel Augusto.

No sábado (13) a banda presenteia o público com o lançamento de sua nova música, "Devagar" nas plataformas de streaming. Antes, para celebrar a ocasião, um show imperdível está agendado para sexta-feira (12) no Local Music Fest, na Arena Confraria do Chopp.

O evento promete uma noite memorável, reunindo a banda NTN, Clarissa Nadú, Fournalhas e TurnBack em um palco único.

Djhéssica Monteiro