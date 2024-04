Lagoa Santa inaugura neste sábado (13) o 'Museu Território - Caminhos de Lund'

Em uma iniciativa inédita que promete transformar a cidade em um museu a céu aberto, Lagoa Santa dá o pontapé inicial para o projeto "Museu Território - Caminhos de Lund". A partir deste sábado (13), cinco pontos históricos da cidade, ligados à trajetória do paleontólogo dinamarquês Peter Lund, receberão totens informativos e QR Codes que direcionam para vídeos com imagens dos locais.

Foto: Reprodução/ Internet

O Mercadão de Lagoa Santa será o palco do evento de lançamento, no dia 13, às 16h30. A ocasião contará com a presença da historiadora Ana Paula Marchesotti, autora da biografia de Lund, e da coordenadora do projeto, Andrea Caroline Correia Silva.

Nesta primeira etapa, cinco locais foram selecionados: a Praça Dr. Lund, o Museu Caale, a Igreja do Rosário, o Horto Florestal e o Túmulo de Dr. Lund. Cada um desses pontos receberá um totem informativo com QR Code que direcionará para um vídeo com imagens do local.

A idealização do projeto é de Ana Paula Marchesotti, da Cia. Memoriana, mestre em história e autora da biografia de Peter Lund. "Sempre quis criar algo com o olhar do Lund", afirma Marchesotti, ressaltando a importância do paleontólogo para a identidade da cidade.

O projeto é viabilizado por meio de uma Emenda Parlamentar da deputada estadual Ana Paula Siqueira, além de contar com o patrocínio de empresas privadas como InetVip e o próprio Mercadão de Lagoa Santa. "Sem apoio, não conseguiríamos realizar a primeira fase do projeto", ressalta Marchesotti.

As idealizadoras do projeto pretendem ampliar o "Museu Território - Caminhos de Lund" com novas etapas, incluindo a formação de professores e visitas guiadas para estudantes. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a história da cidade e fortalecer o potencial turístico da região.

O "Museu Território - Caminhos de Lund" promete ser um novo atrativo para Lagoa Santa, especialmente para os amantes da história, da cultura e da natureza. A iniciativa contribui para a preservação da memória da cidade e oferece aos visitantes uma oportunidade única de conhecer os locais que marcaram a vida e a obra de Peter Lund.

Foto: Divulgação

Da redação