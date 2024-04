Dia do Beijo: saiba os benefícios e riscos desse gesto afetivo

O mundo se prepara para uma onda de afeto e conexão neste sábado, 13 de abril, pois celebramos o Dia do Beijo. Mais do que um simples toque de lábios, como bem diz a música do Raça Negra, "um beijo na boca não é simplesmente uma coisa banal". Esse gesto, carregado de carinho e benefícios à saúde, também pode transmitir algumas doenças.

Foto: Reprodução/ Internet

O setelagoas.com.br traz informações para os "beijoqueiros de plantão" sobre os benefícios e riscos dessa prática tão prazerosa e viciante.

Estudos recentes comprovam que o beijo é uma verdadeira fonte de benefícios para a saúde, similar a um bom vinho que melhora com o tempo. Ao beijar, liberamos uma enxurrada de dopamina e serotonina, hormônios que nos proporcionam prazer, bem-estar e um abraço reconfortante de felicidade. Quanto mais profundo o sentimento, mais abundante essa torrente de sensações positivas.

Benefícios do Beijo:

Reduz o estresse e aumenta o bem-estar: O beijo estimula a liberação de dopamina e serotonina, que combatem o estresse e causam sensação de prazer e bem-estar.

O beijo estimula a liberação de dopamina e serotonina, que combatem o estresse e causam sensação de prazer e bem-estar. Aumenta a libido: O beijo na boca libera testosterona, hormônio responsável pela libido e atração sexual, intensificando o prazer na relação sexual.

O beijo na boca libera testosterona, hormônio responsável pela libido e atração sexual, intensificando o prazer na relação sexual. Fortalece a imunidade: A troca de bactérias na saliva durante o beijo ajuda o organismo a criar anticorpos e fortalecer o sistema imunológico. (Lembre-se de evitar beijar quando estiver doente.)

A troca de bactérias na saliva durante o beijo ajuda o organismo a criar anticorpos e fortalecer o sistema imunológico. (Lembre-se de evitar beijar quando estiver doente.) Beneficia o corpo todo: Um beijo queima de 2 a 3 calorias por minuto, movimentando 34 músculos faciais e 112 músculos posturais. A excitação durante o beijo também provoca vasodilatação, beneficiando todo o corpo.

Um beijo queima de 2 a 3 calorias por minuto, movimentando 34 músculos faciais e 112 músculos posturais. A excitação durante o beijo também provoca vasodilatação, beneficiando todo o corpo. Melhora a autoestima: O beijo aumenta a produção de ocitocina ("hormônio do amor") e vasopressina, que fortalecem os laços afetivos e elevam a autoestima e autoconfiança.

Perigos:

É importante lembrar que, como toda aventura, o beijo também tem seus riscos. Doenças como Hepatite B, Herpes e Candidíase podem ser transmitidas pelo beijo.

Dicas para Beijos Seguros:

Mantenha a higiene bucal em dia.

Faça exames regulares.

Se estiver doente, evite beijar.

Neste Dia do Beijo, vamos abraçar com carinho, beijar com paixão e lembrar que o segredo de um beijo inesquecível está no amor e na conexão que ele carrega. Porque, afinal, como diz o ditado, "um beijo fala mais que mil palavras".

Djhéssica Monteiro