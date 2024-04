Setelagoana brilha no Festival Internacional de Teatro no Paraguai

A atriz e musicista Clarice Rodrigues, nascida e criada em Sete Lagoas, conquistou o público e a crítica no renomado Festival Internacional de Teatro de Encarnación, no Paraguai. Ela integra o grupo paulista Grifo Teatro, que foi o único grupo representante brasileiro no evento, que reuniu 16 grupos de toda a América Latina.

Foto: Divulgação

O espetáculo apresentado, "Liame do Tempo", recebeu o prêmio de "Obra Destaque de Drama do Festival". Na peça, Clarice atua como sonoplasta ao lado do músico e palhaço Christofer Bergmann.

"Liame do Tempo" propõe uma reflexão profunda sobre as prioridades humanas e os desafios existenciais. Dirigido por Cláudio de Albuquerque e encenado por Luan Silva e Matheus Ferreira, o espetáculo questiona a forma como valorizamos o tempo em nossas vidas.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo", afirma a atriz, que também é escritora. "O caminho da arte é muito trabalhoso, mas também é muito gratificante."

Clarice Rodrigues é um talento em ascensão na cena teatral. Além de atuar no Grifo Teatro, ela também participa do Carroça Teatral de Sete Lagoas. Atualmente, a artista desenvolve diversos projetos em São Paulo e Minas Gerais.

A turnê para o Festival Internacional de Teatro de Encarnación contou com o apoio do Quintal do Boi da Manta, que recebeu o espetáculo "Liame do Tempo" em março com lotação máxima.

Sete Lagoas tem uma longa tradição de "exportar" seus artistas para o mundo. A cidade é um celeiro artístico fundamental para as expressões culturais de seu povo.

É importante ressaltar que a jovem atriz Clarice Rodrigues teve sua formação artística em projetos culturais ativos no Quintal Boi da Manta, Coral Dom Silvério, Orquestra Jovem de Sete Lagoas, Escola Municipal de Artes, dentre outros oferecidos pelos artistas e produtores culturais que projetam o nome de Sete Lagoas para todo o país.

Djhéssica Monteiro