Setelagoano Sérvio lança terceira faixa do álbum 'Pra Sempre': ouça 'Paz e Aconchego'

Em meio à era digital, onde os relacionamentos parecem cada vez mais rasos e descartáveis, o músico setelagoano Sérvio Vinícius surge com uma mensagem de esperança: sua nova canção, "Paz e Aconchego", é um convite a um amor leve, baseado na confiança, no respeito mútuo e na lealdade.

Foto: Divulgação/ Sérvio

"Queria muito fazer uma música que ecoasse como um mantra para atrair pessoas boas e relacionamentos bons", revela Sérvio. "Paz e Aconchego" é a terceira faixa do seu terceiro disco, "Pra Sempre", que, dessa vez, apresenta um formato acústico e foi gravado no Rio de Janeiro. Ao todo, o álbum conta com sete canções inéditas que serão lançadas ao longo do ano.

O disco foi produzido pelo renomado Fabrício Matos. Sérvio ainda relata para a nossa redação que assinou com o selo carioca Palco Digital.

Sérvio Vinícius é um músico e compositor sete-lagoano que vem conquistando cada vez mais espaço na cena musical brasileira. Com um estilo próprio que mistura MPB, pop e folk, ele já lançou dois álbuns de estúdio e diversos singles de sucesso. Em suas letras, Sérvio fala sobre amor, relacionamentos, fé e esperança, sempre com uma dose de poesia e leveza.

Para se manter atualizado sobre as novidades, que prometem ser muitas, siga o músico no Instagram @serviooficial

Djhéssica Monteiro