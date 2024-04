É neste sábado: Teatro Preqaria recebe a peça 'Meu Tio é... Tia!', não perca!

Um dos maiores sucessos do teatro mineiro será apresentado em Sete Lagoas, neste sábado (20), no Teatro Preqaria: a peça "Meu Tio é... Tia!", vista por quase dois milhões de pessoas. Os ingressos já estão à venda.

Foto: Marco Produções / divulgação

Criada por Marco Amaral, que também tem seu roteiro, conta a história de três amigos, Alessandro, Gilberto e Dalton, que dividem um apartamento em uma grande cidade. Certo dia, Alessandro é surpreendido com a notícia de que seu sobrinho, um peão aspirante a locutor de festas de rodeio, vai se hospedar em sua casa. Para guardar o segredo do tio do jovem, os três amigos decidem viver uma farsa e mudam por completo a rotina da casa.

A peça, com 20 anos desde sua primeira apresentação, é um dos clássicos do humor do estado, sendo sucesso de público. A proposta de "Meu Tio é... Tia!" é contar, de forma divertida, sobre o preconceito de gênero.

"Meu Tio é... Tia!" está com ingressos à venda no Sympla a R$ 60 (inteira).

SERVIÇO

"Meu Tio é... Tia!"

Sábado, 20 de abril

Teatro Preqaria: Rua Aleixo Lanza, 41 - Cannan

Ingressos: R$ 60 inteira; R$ 30 meia. Vendas pelo Sympla (CLIQUE AQUI)

Filipe Felizardo