Festival de Mocambeiro agita Matozinhos com música e cultura neste final de semana

Prepare-se para um fim de semana recheado de música, cultura e muita animação em Matozinhos! O Festival de Mocambeiro chega à cidade nos dias 20 e 21 de abril, sábado e domingo, com entrada gratuita para celebrar a rica cultura local e a diversidade artística.

Imagem: Divulgação/ @fundacaodirce

O evento, que acontece na Rua 15 de Novembro, nº 180, na Barraca Nossa Senhora do Rosário, a partir das 14h no sábado e das 10h no domingo, tem como objetivo descentralizar a cultura e a arte, tornando-as acessíveis a todos, especialmente às comunidades fora dos grandes centros urbanos.

Promovido pela Fundação Dirce Figueiredo, o festival promete uma experiência cultural única. A Orquestra Amare, formada por jovens talentos da região, terá a oportunidade de compartilhar o palco com artistas renomados do cenário musical, como o Trio Mana Flor, o Grupo Cobra Coral e o Somba.

A programação musical é eclética e diversa, passando pelo rock, forró, música clássica e popular. Cada apresentação promete uma explosão de criatividade e talento, celebrando a riqueza da cultura brasileira e a diversidade de estilos musicais.

Atrações:

Sábado (20/04): 14h - Grupo Serelepe 15h - Heráclito 17h - Trio Mana Flor 19h - Somba 21h - Banda Bocas

Domingo (21/04): 10h - Trio Amaranto 11h - Tanaka 13h - Bia Nogueira 15h - Cobra Coral 17h - Suvaco Xerôso



Serviço:

O quê: Festival de Mocambeiro

Festival de Mocambeiro Quando: 20 e 21 de abril de 2024

20 e 21 de abril de 2024 Onde: Rua 15 de Novembro, nº 180, Barraca Nossa Senhora do Rosário, Matozinhos

Rua 15 de Novembro, nº 180, Barraca Nossa Senhora do Rosário, Matozinhos Quanto: Entrada gratuita

Entrada gratuita Mais informações: @fundacaodirce

Djhéssica Monteiro