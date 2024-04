Vem aí a 3ª Queima do Alho de Matozinhos no dia 11 de maio

Prepare-se para uma experiência única combinando música ao vivo e uma seleção requintada de pratos típicos no evento 3ª Queima do Alho de Matozinhos. Com atrações como Alan e Alex, Carlos e Henrique, Samba Gol, Samuel Rocha e convidados, você vai desfrutar do melhor da música sertaneja e do samba, enquanto explora delícias culinárias preparadas por 15 comitivas.

Programação do Evento:

13h : Abertura e show com Samuel Rocha e Convidados

: Abertura e show com Samuel Rocha e Convidados 15:30h : Apresentação do Samba Gol

: Apresentação do Samba Gol 18:30h : Show de Carlos e Henrique

: Show de Carlos e Henrique 22h: Encerramento com Alan e Alex

Data, Horário e Local:

Data : 11/05/2024

: 11/05/2024 Horário : A partir das 13h

: A partir das 13h Local: Hotel da Mata, Rua Sétimo Augusto, 131, Matozinhos — um espaço acolhedor ideal para desfrutar de ótima música e comida.

Comodidades:

Estacionamento : Disponível no local para sua conveniência.

: Disponível no local para sua conveniência. Banheiros : Acessíveis durante todo o evento para conforto dos participantes.

: Acessíveis durante todo o evento para conforto dos participantes. Classificação de Idade: Evento para todas as idades. Gratuito para crianças até 10 anos, com espaço kids disponível.

Ingressos podem ser adiquiridos facilmente pelo app da Sympla. Acesse Sympla - 3ª Queima do Alho de Matozinhos e garanta sua entrada de forma rápida e segura.

Da Redação com Por Dentro de Tudo