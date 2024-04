Grupo de teatro de Sete Lagoas leva espetáculo gratuito a diversas cidades mineiras

Em comemoração aos 10 anos de estrada, o grupo 'Carroça Teatral' de Sete Lagoas leva seu premiado espetáculo 'A Rua, a Lama e a Santa' em uma turnê gratuita por diversas cidades mineiras. As apresentações, que acontecem entre os dias 26 e 28 de abril, em Diamantina, Milho Verde e Conceição do Mato Dentro, serão acessíveis em LIBRAS e prometem emocionar o público com uma história emocionante sobre fé, amor e superação.

Foto: Teatro da Pedra/ Divulgação

"A Rua, a Lama e a Santa" narra a história de um casal apaixonado que, ao enfrentar a oposição do pai da moça, se vê diante da devastação causada pelo rompimento de uma barragem. Em meio à lama e à destruição, eles encontram forças nas tradições afromineiras e na fé para reconstruir suas vidas.

O espetáculo vai além de uma simples história de amor. É uma reflexão profunda sobre os crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, que marcaram para sempre a vida das comunidades atingidas. A peça utiliza elementos do cancioneiro popular, do poema "Minas Não tem Mar" da poetisa setelagoana Maria Ávila e das músicas "Maria Fumaça" e "Juventude" para construir um retrato comovente da dor e da esperança que permeiam a realidade local.

As apresentações são gratuitas e acessíveis em Libras, garantindo que todos possam ter acesso à cultura e à arte. A iniciativa visa democratizar o acesso ao teatro e promover a inclusão social, valores que sempre estiveram presentes na trajetória do grupo.

O "Carroça Teatral" é um grupo de teatro popular que há 10 anos leva a cultura setelagoana para diversas cidades do Brasil. Com um estilo único que combina elementos da cultura popular com linguagens contemporâneas, o grupo se destaca por suas apresentações na rua, aproximando o teatro do público e fortalecendo a comunidade.

Após a turnê por estas cidades, o "Carroça Teatral" segue para o sudoeste do estado, onde apresentará "A Rua, a Lama e a Santa" no 7º Festival Internacional de Teatro de Guaranésia. A participação no festival é mais um reconhecimento do talento e da importância do grupo para o cenário cultural mineiro.

Serviço:

Espetáculo: A Rua, a Lama e a Santa

A Rua, a Lama e a Santa Grupo: Carroça Teatral

Carroça Teatral Datas:

26/04 (quinta-feira), às 16h - Diamantina/MG 27/04 (sexta-feira), às 17h30min - Milho Verde/MG 28/04 (sábado), às 11h - Conceição do Mato Dentro/MG

Ingressos: Gratuitos

Gratuitos Acessibilidade: Libras

Djhéssica Monteiro