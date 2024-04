Conheça oito projetos de artistas de Sete Lagoas contemplados pela Lei Paulo Gustavo

Alegria, talento e inovação: esses são os ingredientes principais dos 36 projetos culturais contemplados pela Lei Paulo Gustavo em Sete Lagoas. Para celebrar a riqueza e a diversidade das iniciativas, o SeteLagoas.com.br.br apresenta em detalhes 8 delas, convidando o público a se encantar com a criatividade que pulsa na cidade.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

Os projetos estão contemplados tanto pelo edital municipal, quanto pelo estadual pela normativa. Não houve nenhum projeto desclassficado ou reprovado, mostrando a qualidade da produção do artista setelagoano.

A Terra Plana, empresa de produção cultural, foi a responsável por idealizar e elaborar os projetos que foram submetidos à Lei Paulo Gustavo. A empresa atuou na elaboração e redação dos projetos, incluindo informações sobre as carreiras artísticas, planilhas orçamentárias e habilitação dos projetos classificados. Além disso, a Terra Plana acompanha a execução dos projetos até a sua conclusão e elabora os relatórios de prestação de contas.

Vale destacar que a Lei Paulo Gustavo foi fundamental para garantir a retomada da atividade cultural em Sete Lagoas, após o período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Os recursos da lei estão sendo investidos em diversos projetos, desde a produção de obras audiovisuais até a realização de eventos e oficinas.

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo

