VÍDEO: primeira fase do Campeonato Mineiro de Cosplay agitou Sete Lagoas no domingo (21)

Atenção cosplayers de Minas Gerais! Chegou o primeiro Campeonato Mineiro de Cosplay, criado e administrado pela AnimeStorm. Com a proposta de expandir a cultura pop asiática pelo território mineiro, esta competição abrangerá diversas cidades.

No dia 21 de abril aconteceu a primeira etapa em Sete Lagoas, um evento completo com competições de cosplay, concurso k-pop, exposição de artes geek e muito mais. O SeteLagoas.com.br esteve presente no evento e mostra os melhores momentos para vocês.

Foto: João Bastos

Os vencedores de cada uma das etapas serão classificados para uma grande final no fim do ano, havendo premiação de R$ 5.000,00.

Confira abaixo as datas e cidades que compõem a primeira etapa:

14 de Abril: Varginha/MG

21 de Abril: Sete Lagoas/MG

28 de Abril: Divinópolis/MG

12 de Maio: Poços de Caldas/MG

19 de Maio: Conselheiro Lafaiete/MG

25 e 26 de Maio: Uberlândia/MG (Edição Especial)

15 e 16 de Junho: Belo Horizonte/MG (Edição Especial)

20 e 21 de Julho: Contagem/MG (Edição Especial)

Na página do instagram você pode acompanhar mais detalhes de cada etapa.

Da Redação, Maria Eduarda Alves