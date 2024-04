Cinema Itinerante leva magia da sétima arte para periferias de Sete Lagoas

A sétima arte vai invadir as periferias de Sete Lagoas em maio com a 1ª Edição do Cinema Itinerante. O projeto, idealizado pelo produtor cultural George Machado em parceria com a Prefeitura Municipal, leva cinco dias de sessões gratuitas de cinema ao ar livre para diversos bairros da cidade.

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e valorizar a produção audiovisual brasileira, o Cinema Itinerante vai exibir quase oito curtas nacionais por sessão, proporcionando ao público a oportunidade de se encantar com a riqueza e diversidade do cinema nacional.

As sessões, que serão realizadas ao ar livre, são abertas a toda a população e contarão com pipoca e refrigerante gratuitos para os participantes. Além disso, o projeto é uma iniciativa beneficiada pelo edital Paulo Gustavo na categoria Audiovisual, demonstrando o compromisso da Prefeitura de Sete Lagoas com a promoção da cultura e do lazer para todos os cidadãos.

Confira a programação completa e anote na agenda:

11/05: Feirinha do Centro

Feirinha do Centro 12/05: Feira do Nova Cidade

Feira do Nova Cidade 13/05: Barreiro - Praça do Milito

Barreiro - Praça do Milito 14/05: CEUs das Artes

CEUs das Artes 15/05: Projeto Próximo Passo

Para mais informações @cultura_sete_lagoas

Djhéssica Monteiro