Votações para escolha do 'Hit do Democrata' vão até hoje (26)

No mês de fevereiro o Democrata lançou um concurso musical para escolha do seu "hit" na temporada. Músicos, duplas e grupos musicais de Sete Lagoas se inscreveram compondo letras e melodias em homenagem ao clube. Agora o público é quem escolhe a canção vencedora até as 23:59 desta sexta-feira (26/14) e a mais votada será eleita a música oficial do clube em 2024. O artista vencedor receberá vários prêmios das empresas apoiadoras do concurso.

Foto: Vinícius Oliveira/Rádio Web Novidade, SeteLagoas.com.br

A votação acontece no Instagram da Rádio Web Novidade onde o vídeo de cada concorrente está publicado no perfil. Ganha o concurso o vídeo mais curtido até as 23:59 deste dia 26. Concorrem as seguintes músicas: "Marca nós aí (Demomassa)" - Renato Coutinho, "Vamos, Democrata Jacaré" - Capital Brasil, "Respeita o Jacaré" - Zé Limeira, "Sangue Alvirrubro" - Lezel, "Alvo e Rubro Jacaré" - Carlos Chu, "Vamo vamo Demo" - Renato Beá e "Paixão vermelha" - SL Express:

Este concurso é uma realização do clube em parceria com a Rádio Web Novidade e tem apoio da Discosete Musical, Estúdio Sonix, Seven In Focus, Agência Victor Produções e Arena do Jacaré. A premiação para o artista e canção vencedores é a seguinte:

Premiações:

01 aluguel grátis da Arena do Jacaré para promover uma partida/gravações (o valor do aluguel é de 4 mil reais por 2h de uso)

para promover uma partida/gravações (o valor do aluguel é de 4 mil reais por 2h de uso) Vale compras de R$ 777,00 na Discosete Musical

Música vencedora lançada nos canais do Democrata

⁠03 camisas (modelo 2024) e ⁠10 copos oficiais do Democrata

Gravação da música vencedora no Estúdio Sonix de produção musical

de produção musical 01 ensaio fotográfico profissional com a Seven In Focus

0⁠1 hora de gravação de vídeo com equipamento profissional e edição de até 1 minuto e meio com Agência Victor Produções - Produções Visuais

Convite para tocar no Arena Day do Democrata em 2024

A música vencedora será trilha sonora oficial nas transmissões dos jogos do Democrata na Rádio Web Novidade. O artista vencedor também será entrevistado na rádio.



Lembrando que o Democrata estreia na temporada contra o Nova Iguaçu-RJ no sábado (27) pela Série D, jogo às 16h.

Vinícius Oliveira