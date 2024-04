Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2024 tem ingressos esgotados

Na tarde de segunda-feira, 29 de abril, a carga de 10 mil ingressos disponíveis para a Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2024 se esgotou. Na quarta-feira, 1º de maio, às 18h em ponto sobe ao palco a dupla Alan & Alex. Na sequência, + Uma Moda e David Abreu. E, encerrando a festa , Bruno & Marrone, no Parque Náutico do Boa Vista. Ao longo das duas última semanas, cada interessado pode trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um ingresso, até o limite de cinco ingressos por pessoa. Os alimentos serão recolhidos e separados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e direcionados a entidades assistenciais do município.

"A área de shows será totalmente cercada para controle de acesso do público permitido, tudo para garantir a segurança de todos nesta grande festa. Pedimos ao público que chegue cedo, pois os shows terão início impreterivelmente nos horários informados”, ressalta Rafael Vitor Abreu de Carvalho, secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

A Festa do Trabalhador 2024 ainda terá a tradicional Missa dos Trabalhadores, às 8h, no Museu do Ferroviário. A celebração será presidida pelo Padre Hélio, pároco da Igreja Santanna.

Museu do Ferroviário

08h - Missa dos Trabalhadores (com Padre Hélio, da Igreja Santanna)

Parque Náutico da Boa Vista

18h: Alan & Alex

20h: + Uma Moda e David Abreu

22h: Bruno & Marrone

*Os shows terão início pontualmente nos horários informados!

Bruno & Marrone

Com uma carreira de sucesso que já dura mais de três décadas, Bruno & Marrone, uma das maiores duplas sertanejas do país, canta hits que atravessaram gerações como “Dormi na praça”, “Um bom perdedor”, “Inevitável”, “Vida vazia”, “Choram as rosas”, entre outros sucessos. A música mais recente da dupla é a “Fantasma da Saudade”, que segue o repertório romântico e apaixonado.

Da Redação com Ascom - PMSL