Peça premiada 'O Sonho de um Homem Ridículo' chega ao Teatro Preqaria neste sábado

Neste sábado (4), o Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria recebe a premiada peça "O Sonho de um Homem Ridículo", uma adaptação da obra homônima do renomado escritor russo Fiódor Dostoiévski. A Companhia Lúdica dos Atores promete uma experiência teatral única e inesquecível para o público.

A peça transporta os espectadores para um mundo de reflexões profundas sobre a vida, a morte e a redenção. Através da história narrada por um protagonista em busca de significado e transcendência, o espetáculo explora questões existenciais universais e os mistérios da existência humana. Prepare-se para uma experiência que toca a alma e desafia a mente.

A venda antecipada está disponível online através do Sympla, com os seguintes valores: R$40,00 (inteira) | R$20,00 (meia)

A direção do espetáculo é de Alexandre Kavanji, e a atuação fica por conta do talentoso Leo Horta, formado pela Academia Russa de Teatro. A produção executiva é de Rogério Tavares, ator, produtor e membro da Companhia Lúdica dos Atores.

Serviço:

