Roda de conversa discute influência das telas em crianças e adolescentes em Sete Lagoas

Em um mundo cada vez mais conectado, a educação das crianças e adolescentes na era digital se torna um tema crucial para pais e educadores. Para discutir esse assunto tão relevante, o Sertão de Guimarães – Armazém Cultural , promove a Roda de Conversa do Sertão na próxima terça-feira (7), às 19h30, em Sete Lagoas.

A convidada especial para o evento é a psicóloga da infância e adolescência Maria Helena de Oliveira, mais conhecida como Leninha. Com mais de 30 anos de experiência como professora e formações em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e treinamento de pais, Leninha trará sua expertise para abordar os desafios e apresentar soluções para a educação na era digital.

A psicóloga destaca a importância de observar o tempo de tela das crianças e adolescentes, pois o uso excessivo pode trazer consequências negativas para o desenvolvimento. "É preciso encontrar um equilíbrio para que a tecnologia seja uma ferramenta aliada e não um obstáculo no crescimento das nossas crianças", ressalta Leninha.

Durante a Roda de Conversa, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre o panorama da utilização da tecnologia por crianças e adolescentes, receber orientações sobre o tempo de uso recomendado por idade e entender os impactos que a tecnologia pode ter no desenvolvimento infantil e juvenil.

A Roda de Conversa do Sertão é um evento gratuito e aberto ao público. Pais, educadores e todos os interessados em saber mais sobre como educar na era digital são convidados a participar.

