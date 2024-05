Inhaúma recebe sua 1ª Mostra de Cinema nesta semana; confira

Inhaúma se prepara para receber a 1ª Mostra de Cinema da cidade, um evento grandioso que promete marcar a cena cultural local. A iniciativa, idealizada pela empresa Átomo Produções e Eventos e apoiada pela Prefeitura Municipal e pelo Departamento Municipal de Cultura, será realizada no dia 10 de maio, às 19h, no Espaço Coberto da Área de Lazer da Manga. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A mostra, viabilizada por recursos da Lei Paulo Gustavo, apresenta uma seleção de filmes nacionais que refletem a rica diversidade cultural do Brasil. As obras, cuidadosamente escolhidas pela curadoria do projeto Noite de Cinema, abordam temas relevantes como respeito às diferenças, questões sociais e ambientais, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica enriquecedora e reflexiva.

A programação da 1ª Mostra de Cinema de Inhaúma reúne 10 filmes aclamados pela crítica e pelo público:

Meu Nome é Maalum - Direção: Luísa Copetti

Sobre Amizades e Bicicletas - Direção: Julia Vidal

O Melhor Som Do Mundo - Direção: Pedro Paulo de Andrade

Moleque - Direção: Marcos Pena

No Início do Mundo - Direção: Gabriel Marcos

A Retirada Para um Coração Bruto - Direção: Marco Antonio Pereira

Menino da Gamboa - Direção: Pedro Perazzo e Rodrigo Luna

Nham Nham, A Criatura - Direção: Lucas de Barros

As Aventuras de Minuano Kid - Direção: Pedro Antoniutti

O Monstro do Pantano do Sul - Direção: Marko Martinz

Mais do que um evento cultural, a 1ª Mostra de Cinema de Inhaúma representa um convite para a comunidade se conectar com a sétima arte. Através da exibição de filmes de qualidade e da promoção de debates e reflexões, a iniciativa busca fortalecer a cena cultural local, democratizar o acesso à cultura e fomentar o desenvolvimento social da cidade.

Djhéssica Monteiro com Prefeitura de Inhaúma