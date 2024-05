Músicos setelagoanos são selecionados para o 1º Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro

Dois talentos da música de Sete Lagoas, Rojan Gabriel e Leo Guto, estão prontos para representar nossa cidade no palco do 1º FESCOMDE - Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro. O evento, que acontece nos dias 17 e 18 de maio, promete movimentar a cena cultural da região e colocar Sete Lagoas no roteiro dos amantes da boa música.

Foto: Divulgação/ Rojan Gabriel -Crédito: Vinicio Salgado / Leo Guto - Thiago Beline

A disputa por uma vaga no festival foi acirrada, com mais de 300 compositores, cantores e instrumentistas de todo o país se inscrevendo. Entre os 20 selecionados, Rojan Gabriel e Leo Guto se destacam com suas composições marcantes.

Rojan Gabriel traz a canção "Maré Mundo", uma obra carregada de memórias e reflexões sobre a identidade mineira. Composta aos 18 anos, durante o período de faculdade na Zona da Mata Mineira, a música narra a relação do artista com suas raízes e a vastidão do cerrado, que, nas palavras de Guimarães Rosa, "um dia já foi mar".

Premiada em outros festivais, "Maré Mundo" se consolida como uma das principais obras de Rojan, representando a força da sua identidade e a beleza da sua região.

"É uma felicidade muito grande participar deste festival, levar 'Maré Mundo' e Sete Lagoas mais uma vez para um festival", declara Rojan.

Escute a música aqui:



Leo Guto, por sua vez, apresenta a canção "Leve", uma melodia suave e envolvente que já conquistou o público em outros eventos, como o Prêmio de Música de Minas Gerais.

Escute a música aqui:



O 1º FESCOMDE vai além da competição musical. O evento busca valorizar a riqueza cultural da região e impulsionar o desenvolvimento do turismo local. A expectativa é que o festival atraia visitantes de todo o país, movimentando a economia e divulgando as belezas naturais de Conceição do Mato Dentro.

Para mais informações, siga @fescomde e os músicos @rojangabriel e @leogutooficial.

Confira os outros selecionados para o 1º FESCOMDE:

Serviço:

O quê: 1º FESCOMDE - Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro

1º FESCOMDE - Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro Quando: 17 e 18 de maio de 2024

17 e 18 de maio de 2024 Onde: Eden Club, Conceição do Mato Dentro

Djhéssica Monteiro