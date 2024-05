Músicos de Sete Lagoas se unem para ajudar vítimas das chuvas no Sul; confira

Em um gesto de solidariedade, músicos de Sete Lagoas se uniram para realizar uma Jam Session beneficente em prol das vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Brasil. O evento, idealizado pelo DJ Johnny Brasilidades, acontecerá nesta quarta-feira, dia 8, no Bronx Pub, a partir das 19h.

A entrada custa R$ 30,00 e toda a renda será revertida para a Ação da Cidadania, organização que atua na região da tragédia. As vagas são limitadas a 150 pessoas, portanto, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Pix: madp2009@gmail.com. É importante enviar o comprovante de pagamento para o número 31 99478-1065, informando o nome completo.

A Jam Session contará com a participação de diversos artistas renomados, como Johnny Brasilidades (DJ), Marcelo Moura (DJ), Luana Dourado, Leo Ferreira, Pablo Sas, Toninho Edu & Tiago Soares (Toninho Edu Trio), Banda Maré Alta (Daniel Sancho), Banda Afty (Bruno Bicalho), Luiz Paulo Fonseca & Toninho Silva (Duo bi Duo), El's da Terra & Giba, Higor Gott (Tubarão Vermelho), Barbara Rocha, Ricardo Pitblues e André Bigode.

O evento conta com o apoio do Bronx Pub, do Boteco Di&Lu e da Cervejaria DiVera

Serviço:

O quê: Jam Session beneficente para vítimas das chuvas no Sul

Quando: Quarta-feira, 08 de maio de 2024

Onde: Bronx Pub

Horário: 19h às 00h

Quanto: R$ 30,00 (portaria)

Vagas: Limitadas a 150 pessoas

Contato: 31 99478-1065 (Pix: madp2009@gmail.com)

Djhéssica Monteiro