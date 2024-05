1ª edição do Cinema Itinerante percorrerá regiões de Sete Lagoas com sessões gratuitas de 11 a 14 de maio

Em tempos de plataformas de streaming, a magia (e nostalgia) de uma sessão de cinema ao ar livre, com uma tela gigante, som de primeira e uma pipoca na mão, poderá ser sentida novamente em Sete Lagoas entre os dias 11 e 15 de maio. E de graça! É a 1ª edição do Cinema Itinerante. Serão cinco dias de cinema ao ar livre nas regiões periféricas da cidade.

Foto: Divulgação/ Alice Andrade Guimarães

A programação é gratuita, aberta a toda a população e, para completar o clima de cinema, haverá a distribuição de pipoca e refrigerante ao público. As sessões terão início sempre às 19 horas, e ocorrerão em espaços abertos à população: Feirinha do Centro (11/05), Feira do Nova Cidade (12/05), Praça do Milito (13/05), CEU das Artes (14/05) e Projeto Próximo Passo/CRAS (15/05).

"O evento busca valorizar a produção cinematográfica mineira e nacional. Em cada exibição, serão projetados curtas e médias, de classificação livre", explica o produtor do evento, George Machado. O Cinema Itinerante – Sete Lagoas é uma realização do Coletivo Noite de Cinema, em parceria com a George Machado Produções Culturais e a Prefeitura de Sete Lagoas. Vale lembrar que se trata de um projeto beneficiado pelo Edital Paulo Gustavo (Ministério da Cultura/Governo Federal) em âmbito municipal – Categoria Audiovisual (Prefeitura de Sete Lagoas).

Sobre o Noite de Cinema

A Mostra é promovida pelo Coletivo Noite de Cinema. Criado em 2012 por um grupo de amigos, no bairro Maria Helena (Belo Horizonte), o Noite de Cinema começou suas atividades com exibições de filmes nas ruas e muros da região – que é um encontro das periferias de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Ao longo dos últimos 12 anos, o grupo conseguiu desenvolver sua estrutura e promover a circulação de cinema por periferias da capital e outras cidades brasileiras, alcançando um público de mais de 70 mil pessoas.

Serviço:

Cinema Itinerante – Sete Lagoas

11 a 15/05 – 19 horas

Todos os filmes sem restrição de idade.

Locais:

11/05 – Feirinha do Centro (Praça Dom Carlos Carmelo Mota)

– Feirinha do Centro (Praça Dom Carlos Carmelo Mota) 12/05 – Feira do Nova Cidade (Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao número 48, Nova Cidade)

– Feira do Nova Cidade (Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao número 48, Nova Cidade) 13/05 – Praça do Milito (Barreiro)

– Praça do Milito (Barreiro) 14/05 – CEU das Artes (Rua Regina Augusta Pontelo, 500, Jardim dos Pequis)

– CEU das Artes (Rua Regina Augusta Pontelo, 500, Jardim dos Pequis) 15/05 – Projeto Próximo Passo (Av. Prefeito Euro Andrade, 1060, Cidade de Deus)

Filmes exibidos e sinopses

O monstro do Pântano do Sul Direção: Marko Martins



Lola, uma menina de 11 anos, vai acampar com a turma da escola. Longe dos pais pela primeira vez, ela precisa provar para si mesma que é corajosa depois de se deparar com uma criatura que emerge do lago. Pensando ser a personificação de uma antiga lenda da região, Lola e seus amigos fogem. Mas, no dia seguinte, ela irá dedicar todo seu tempo e inteligência para desmarcar o que está por trás dessa estranha criatura.

Nham Nham, A Criatura Direção: Lucas de Barros



Lucas é um garoto de nove anos que se muda de cidade com sua mãe após a separação de seus pais. Sem muitos amigos na nova cidade, logo ele conhece alguém que o ajuda a esquecer seus problemas. O que Lucas não contava é que esquecer nem sempre é a melhor maneira de lidar com os problemas.

Menino da Gamboa Direção: Pedro Perazzo e Rodrigo Luna



Gum é um menino de nove anos nativo da praia da Gamboa, no litoral da Bahia. Ele nutre uma profunda admiração por seu irmão mais velho, que é carregador de malas para os turistas que chegam à ilha. À sua maneira, Gum irá dar um jeito de ser como seu irmão.

A retirada para um coração bruto Direção: Marco Antônio Pereira



Ozório é um senhor de 70 anos que vive sozinho onde o Judas perdeu as botas, na zona rural de Cordisburgo-MG. Passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto da sua companheira. Até que um movimento no céu quebra sua solidão.

No início do mundo Direção: Gabriel Marcos



Vitor e Katlyn são jovens da periferia da região metropolitana de Belo Horizonte e sentem, todos os dias, a falta de perspectiva que os rodeia. Entre ônibus lotados, a descoberta da sexualidade e as responsabilidades em um lar fragilizado, crescer se torna uma tarefa ainda mais difícil. Um encontro ao acaso desperta uma amizade improvável e cheia de música, marcada pela vontade de transformar a realidade e fazer diferente. Refletindo se estão ou não em um fim de mundo, eles vão descobrir juntos que sonhar com mais um é melhor do que enfrentar esse mundo sozinho.

Soneca e Jupa Direção: Marco Antônio Pereira



Dois amigos percorrem paisagens naturais de Minas no intuito de vender a Kombi de um deles. Durante a viagem, entre conversas e cachoeiras, encontram na amizade a força para a superação dos problemas pessoais e dos ritos de passagem desse momento específico da vida de ambos.

Moleque Direção: Marcos Pena



Inspirado no Chaves, uma das séries de maior sucesso da TV no mundo, o curta-metragem conta a história de Moleque, um menino de rua de dez anos que vive atrás de comida. Um dia ele conhece Soneca, u m vendedor de churros mais velho, que ao ver o garoto andando descalço resolve dar um par de botas de presente para ele. Mas, ao levar Moleque para a vila onde mora, Soneca passa maus bocados com as travessuras do menino. “Moleque” foi rodado em Minas Gerais, numa vila no Santa Efigênia.

4 Bilhões de Infinitos Direção: Marco Antônio Pereira



Após a morte do pai, uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa e conversam sobre ter esperança.

A vida do crime é Ilusão Realização: ONG: Serpaf - Serviços de Promoção ao Menor e à Família



Criado por Thailyne Thainá com a direção de Thais Eduarda, retrata a vida de um menino chamado Guilherme. Um garoto de periferia que enfrenta problemas financeiros em casa diariamente, depois do abandono de seu pai. Guilherme acaba então largando a escola para conseguir ajudar sua família buscando um caminho não honesto. Mais o destino bate a sua porta é consequências das suas escolhas chegam junto. O curta é uma produção coletiva de adolescentes da oficina de teatro do Serviço de Promoção ao Menor e à Família (Serpaf) desenvolvida por Thaís Araújo. Traz como destaque o adolescente Lucas Antony, como assistente de direção e edição.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM