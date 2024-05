Momento Cinema: Férias Trocadas no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

José Eduardo, conhecido como Zé, é proprietário de uma escolinha de futebol e tem a sorte de ganhar uma viagem com sua esposa e filha, que é blogueira, para Cartagena através de uma rifa. Enquanto isso, José Eduardo, apelidado de Edu, é um empresário bem-sucedido que planeja tirar férias com sua esposa e filho, que é tik toker.

Filme: Férias Trocadas

A confusão começa quando, por engano, Zé acaba se hospedando no luxuoso hotel de Edu, já Edu e sua família por sua vez, acaba na simples pousada de Zé. Essa troca de acomodações proporciona experiências completamente diferentes para as duas famílias, que não estão acostumadas a esse tipo de ambiente, mas, surpreendentemente, acaba aproximando-as ainda mais.

Uma comédia brasileira clássica, com atuação dupla do ator Edmilson Filho, juntamente de um elenco caprichado, como Klara Castanho, Carol Castro, Aline Campos e muito mais. Promete tirar muitas risadas do público, mas a pergunta que fica é, e se acontecesse com você umas férias trocadas?

Maria Eduarda Alves