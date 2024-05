Associação de Sete Lagoas inaugura cineclube para promover cultura afro-brasileira

A Associação Nzo Kiambeta Njimbo celebrou a abertura do seu Cineclube Kiambeta com a exibição do filme "Amarrações do Amor" (2021), uma comédia brasileira que aborda o tema da intolerância religiosa de forma leve e divertida. A sessão, realizada no dia 13 de maio, marcou o início do projeto "Cinema, cultura e tradição", aprovado pela Lei Paulo Gustavo de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Renata Ataide

O filme, que conta a história de um casal que enfrenta as diferenças religiosas de suas famílias, proporcionou momentos de descontração e reflexão entre os presentes. "Foi muito bom ver todos se divertindo tanto e, ao mesmo tempo, pensando tanto sobre o respeito a todas as formas de se expressar e a todas as tradições religiosas", ressalta Alexandre Kisá, presidente da Associação.

Após a exibição, Kisá mediou um bate-papo descontraído sobre o tema da intolerância religiosa, aprofundando as reflexões despertadas pelo filme. A próxima sessão do Cineclube Kiambeta está programada para o dia 4 de junho, terça-feira, às 19 horas, na sede da Associação Nzo Kiambeta Jimbo (Rua Jurandir Luiz de Souza, nº15, Santa Felicidade). A entrada é gratuita.

O projeto "Cinema, cultura e tradição" visa promover a cultura e a tradição afrobrasileira através da exibição de filmes, debates e outras atividades. A iniciativa conta com o apoio de Fernando Cruz, a curadoria de Alexandre e Renata Ataíde, a produção executiva de Clarice Rodrigues e a comunicação de Kailani Frazão.

Da redação com Renata Ataide