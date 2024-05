Grupo Vocal de Sete Lagoas apresenta espetáculo 'Papo de Coro/MPB a 3 Vozes' no Teatro Preqaria

O Grupo Vocal Cor de Coro convida a comunidade para a 3ª edição do espetáculo "Papo de Coro/MPB a 3 Vozes", que será realizado no dia 24 de maio, sexta-feira, às 20h, no Teatro PreQaria. O evento, com duração de 1h e 10 minutos, terá classificação livre e contará com a participação de artistas convidados como Bruno Batista e Flaviane Orlando. Os ingressos custam R$ 30 mais um litro de leite, em benefício do HNSG - e já podem ser adquiridos pelo telefone (31) 99316-6120, ou no instagram @cordecoro.

Foto: Léo Drummond

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e fortalecer a identidade cultural brasileira, o espetáculo apresenta um repertório cuidadosamente selecionado de músicas da MPB, interpretadas com maestria pelas sopraninas, contraltos e tenores do grupo. A apresentação promete um momento de imersão na rica sonoridade da música popular brasileira, além de promover a reflexão sobre a importância de preservar e valorizar nossa cultura.

Um dos principais focos do "Papo de Coro/MPB a 3 Vozes" é combater o crescente distanciamento dos jovens em relação à música popular brasileira. Através da apresentação de canções clássicas e contemporâneas da MPB, o grupo busca despertar o interesse do público jovem por esse gênero musical tão importante para a cultura brasileira.

O "Papo de Coro/MPB a 3 Vozes" vai além de um simples espetáculo musical. A proposta do evento é proporcionar uma experiência cultural completa para o público, que terá a oportunidade de apreciar a beleza da MPB em um ambiente aconchegante e convidativo. A cenografia, a iluminação, a sonorização e a apresentação impecável do Grupo Vocal Cor de Coro garantem uma experiência estética única para os espectadores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 99316-6120, pelo email contato@cordecoro.com.br ou pelas redes sociais @cordecoro.

Sobre o Grupo Vocal Cor de Coro:

O Grupo Vocal Cor de Coro é formado por amigos apaixonados pela música e tem como foco principal o repertório de música popular brasileira. Desde sua fundação em 2018, o grupo tem se destacado em diversos eventos e Festivais de Coros renomados, como o FIC - Festival Internacional de Coros e o Encontro de Coros promovidos pelo Circuito Mineiro de Canto Coral, além de apresentações locais com o projeto Arte Brasil dentre outros.

Elenco:

Sopraninas: Carine França, Cíntia Lima, Grazielle Oliveira, Juliana Campos, Larah Souza, Leidiane Fernandes, Luh Schultz, Tainara Ferreira

Contraltos: Charlotte Landau, Juliana Oliveira, Letícia Soares, Silvana Olímpio, Sheila Olímpio

Charlotte Landau, Juliana Oliveira, Letícia Soares, Silvana Olímpio, Sheila Olímpio Tenores: Daniel Brum, Enoc dos Santos, Ivisson Willi, Rodrigo Miranda, Walter Silva, Xande Maurício

FICHA TÉCNICA

Espetáculo: PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES 3° Edição

PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES 3° Edição Produção Musical e Preparação Vocal: Daniel Souza

Daniel Souza Cenografia: Luís Carlos

Luís Carlos Apresentador: Bruno Policarpo

Bruno Policarpo Fotografia: Léo Drummond

Léo Drummond Iluminação e sonorização: Teatro PreQaria

Teatro PreQaria Artistas convidados: Bruno Batista e Flaviane Orlando

Bruno Batista e Flaviane Orlando Realização: Grupo Vocal Cor de Coro

Grupo Vocal Cor de Coro Patrocinador: Gellak.

Gellak. Apoiadores: Supermercado Bonzão Padaria Forno a Lenha Arts Ju Campos Queiroz Pães Artesanais

Instrumentistas

Teclado: Daniel Souza Violão e percussão: Bruno Batista Percussão: Walter Silva



Djhéssica Monteiro com Cor de Coro - ASCOM