Feirinha Acústica está de volta nesta quinta (16) com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

A primeira edição da Feirinha Acústica deste ano, projeto cultural liderado pelo produtor George Machado, será nesta quinta-feira, 16 de maio, mais uma vez na Praça Tiradentes. O evento, apresentado pelo Sicoob Credisete e apoiado pela Prefeitura, reúne gastronomia de feira e apresentação de músicos da nossa cidade e se tornou um grande sucesso. As atrações desta primeira edição do ano são o cantor Léo Ferrera (abertura) e a banda Duo Bi Duo.

Imagem: Divulgação

A boa comida também não pode faltar. Para este ano, a Feirinha Acústica apresenta uma nova experiência gastronômica com renomados parceiros no comando das barracas. Os bares desta primeira edição do ano são Magnólia, Del Maipo, Burguersf, Confraria Renata Figueiredo, Pizzas do Vandin, Gu Tonoli Sushi Food e Laut Premium Beer. "Cada detalhe da Feirinha Acústica é elaborado com muito cuidado e carinho. Estão todos convidados mais uma vez", diz George Machado. O evento também conta com os apoios da Faculdade Santo Agostinho, Padaria 24 Horas, Digital Graph e Awake Agência Digital. Mais informações no Instagram @georgemachado7l.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM