Momento cinema: Filme Planeta dos Macacos: O Reinado no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Baseada no romance homônimo do escritor francês Pierre Boulle, publicado em 1963, a série de filmes de ficção científica Planeta dos Macacos retrata uma distopia envolvendo o conflito entre a humanidade e um grupo de macacos altamente avançados e inteligentes.

A saga começou com a adaptação cinematográfica do livro em 1968. Embora tenha se destacado principalmente pelos filmes, ela também se expandiu para séries de televisão, videogames e quadrinhos.

O sucesso do primeiro longa-metragem deu início a uma saga que se tornou extremamente bem-sucedida, tanto com o público quanto com a crítica. A sequência se extende por 6 filmes de 1968 a 2001.

Já em 2011 Planeta dos Macacos foi revitalizado com uma nova série que funciona como um reboot, seguindo uma ordem cronológica que mostra como os macacos alcançaram a dominação.

A trilogia, com Andy Serkis no papel de César usando captura de movimentos, começa com Planeta dos Macacos: A Origem (2011), dirigido por Rupert Wyatt. A narrativa é centrada em César, um macaco com inteligência excepcional devido a experimentos médicos. Após ser preso, ele lidera uma revolta para libertar sua espécie.

O segundo filme, Planeta dos Macacos: O Confronto (2014), dirigido por Matt Reeves, continua a história com novos personagens interpretados por Jason Clarke e Gary Oldman.

Planeta dos Macacos: A Guerra (2017), dirigido por Matt Reeves, mostra as batalhas entre o exército de César e os humanos liderados pelo Coronel, interpretado por Woody Harrelson. O filme retrata perdas devastadoras para os macacos e uma batalha final que determinará o destino de ambas as espécies e do planeta. Apesar de planejado como o último filme da franquia, o grande sucesso de bilheteria levou à continuação da história.

Estreiando em Maio de 2024 Planeta dos Macacos: O Reinado, chega para completar a saga de grande sucesso. No enrredo situa-se várias gerações após os eventos de 2017. A história segue Noa, interpretado por Owen Teague, um jovem primata ingênuo, mas corajoso. Quando seu pacífico clã de criação de águias é atacado e sua família é levada, Noa parte em busca deles, acompanhado por Freya Allan e Lydia Peckmam. Dirigido por Wes Ball, conhecido pela trilogia "Maze Runner", o filme promete levar os espectadores a novas aventuras e desafios ao explorar o universo de "Planeta dos Macacos".

O setelagoas.com.br marcou presença em mais uma sessão e super indica o filme. E você, já viu ou ainda vai ver Planeta dos Macacos: O Reinado?

