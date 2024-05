'Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival' promete agitar Sete Lagoas neste sábado (18)

Prepare-se para um sábado (18) inesquecivél em Sete Lagoas, a partir das 15h, a Casa Mex se transforma em um palco para uma explosão de música, cultura e gastronomia no tradicional Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival. A entrada é gratuita e a promessa é de um sábado inesquecível para toda a família.

Guilherme Bizzotto fechará o evento trazendo a energia do hard rock — Foto: Divulgação/ @sionproducoes

Desde sua estreia em 2017, o festival já recebeu mais de 75 mil pessoas presencialmente e 30 mil online, além de contar com a participação de mais de 300 músicos talentosos. Este ano, a festa promete ser ainda maior, com uma programação musical eclética que vai do blues ao soul, passando por divas e um grande nome do rock nacional.

Prepare-se para uma viagem pelos clássicos do blues dos Stones com a banda It's Only Rolling Stones às 16h. Em seguida, às 18h, o Soul Much Blues te convida para um mergulho nas raízes do blues e soul music com clássicos de Etta James, B.B. King, Amy Winehouse e muitos outros.

A partir das 20h, as Divas do Buena Vista, Laís Maressa, Milena de Pádua e Alicia Bell.z, celebram grandes nomes como Adele, Whitney Houston, Amy Winehouse e Donna Summer. E para encerrar a noite com chave de ouro, às 22h, Guilherme Bizzotto, a "Voz das Montanhas", traz a energia do hard rock e os hits do Kamikaze.

Além da música de altíssima qualidade, o festival contará com um delicioso setor de alimentação na área externa da casa, para você curtir o som com a barriga cheia. E para os apaixonados por carros antigos, um encontro imperdível com essas relíquias.

E não se esqueça: a produção do festival estará recebendo doações para o Sul do Brasil.

E para deixar a festa ainda mais especial:

Drinks oferecidos pela Vodka Ousadia liberados (gratuitos) de 15h às 17h.

Compre com antecedência um copo promocional do evento com cerveja com desconto no site Sympla: clicando aqui

Participe do concurso de brindes no Instagram da produtora @sionproducoes

Serviço:

Local: Casa Mex (BR 040 – Km 473 – Universitário, em frente à Gruta Rei do Mato)

18 de maio, sábado Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Entrada: Franca

Franca Informações: (31) 9-9868-8300

Djhéssica Monteiro