Feijoada beneficente em prol de criança acontece neste domingo em Sete Lagoas

Neste domingo (19), a comunidade de Sete Lagoas é convidada a se unir em um grande evento em prol de Davi Lucas, um menino de 8 anos que enfrenta diversos desafios de saúde desde o nascimento.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Davi nasceu prematuro, de 27 semanas, e, desde então, enfrenta uma série de complicações, incluindo hidrocefalia, paralisia cerebral quadriplégica espástica, epilepsia e atrofia cerebral.

Ele já passou por 28 cirurgias, incluindo 25 na cabeça, além de necessitar de equipamentos ortopédicos e tratamentos especiais de alto custo. Em janeiro de 2023, Davi enfrentou um momento crítico ao contrair pneumonia e ficar internado na UTI por 32 dias. Apesar de sua bravura, o quadro clínico do menino exige medidas urgentes.

Para auxiliar Davi Lucas em sua jornada, a Feijoada Beneficente oferecerá um delicioso almoço com direito a feijoada completa, arroz, couve, farofa, laranja e muita música ao vivo, com os músicos Tamires Alves, Lucas e Cecílio. Além disso, haverá partidas de futebol e bingo, com prêmios para os vencedores.

O evento será realizado na Rua José Duarte de Paiva, nº 546, no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas, a partir das 8h00. As marmitas de feijoada podem ser adquiridas por R$ 12,00 no Quiosque Ball, localizado na mesma rua, ou com entrega por um custo adicional de R$ 3,00. Reservas e compras podem ser feitas pelo telefone (31) 9 9959-2315.

Para aqueles que desejam contribuir de outra forma, doações em dinheiro podem ser feitas via PIX no número (31) 9 9959-2315. Acompanhe a história de Davi Lucas no Instagram @davilucascm1307 e junte-se a essa corrente de solidariedade!

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Djhéssica Monteiro