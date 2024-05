Espetáculo gratuito 'Vikings e o Reino Saqueado' se apresenta no próximo domingo (26)

Em uma aventura épica que promete arrancar gargalhadas e reflexões de toda a família, os destemidos Palhaços Vikings da Cia. Os Palhaços de Rua (Londrina/PR) desembarcam em Sete Lagoas para um fim de semana inesquecível. No domingo, dia 26 de maio, prepare-se para uma jornada hilária e emocionante no Quintal Boi da Manta.

Foto: Divulgação/ Valéria Felix

A partir das 17h, o espetáculo gratuito "Vikings e o Reino Saqueado" convida o público a embarcar em uma viagem ao tempo, onde os atrapalhados guerreiros vikings Batata Doce e Turino retornam ao seu reino após longas viagens e batalhas pelo mundo. Mas ao chegarem, encontram a rainha destituída e o trono tomado por duques gananciosos. Cabe aos nossos heróis palhaços restaurar a justiça e devolver o poder ao povo, usando suas habilidades únicas e muito humor.

Encenada e dirigida por Adriano Gouvella e Lucas Turino Silva, a peça já conquistou plateias por todo o Brasil e é recomendada para todas as idades. Mais do que diversão, "Vikings e o Reino Saqueado" promove o encontro entre a cultura nórdica viking e a milenar arte do palhaço como base para a discussão de relações humanas, em um espetáculo leve e cheio de ensinamentos.

Além do espetáculo, a companhia realiza - às 09 horas no domingo - a oficina “Comédia Física com enfoque na arte do Palhaço” aberta ao público e gratuita, também no Quintal Boi da Manta.

A programação faz parte do projeto “Palhaços Vikings em troca de saberes: levando o cafézinho e trazendo o pão de queijo”, realizado pela Cia. Os Palhaços de Rua em maio. O projeto já circulou por Ouro Preto e Contagem, sendo Sete Lagoas a próxima cidade a receber os palhaços. O projeto tem a parceria e o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, Cia. Teatral Cena 2X2, Prefeitura Municipal de Contagem, Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem, Grupo Trama de Teatro, Associação Cultural Boi da Manta e a Yepocá – Cia. de Teatro.

Serviço:

Espetáculo: Vikings e o Reino Saqueado

Data: 26/05/2024 (domingo)

26/05/2024 (domingo) Horário: 17h

17h Local: Quintal do Boi da Manta - Rua João Pinheiro, 174 - Centro.

Djhéssica Monteiro com informações da Cia. Os Palhaços de Rua - ASCOM