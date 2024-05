Carroça Teatral representa Sete Lagoas no Festival de Teatro de Teófilo Otoni

Após uma triunfante jornada pelas cidades do Serro e pelo Festival Internacional de Teatro de Guaranésia, o Carroça Teatral de Sete Lagoas prepara-se para conquistar novos palcos. O destino? O renomado FESTTO – Festival de Teatro de Teófilo Otoni, que este ano celebra a força e a resistência das mulheres.

Foto: Rene Andrade / Divulgação

Com o espetáculo "Ciranda Sertaneja" na bagagem, o grupo setelagoano se apresenta no dia 1º de junho, às 18h, no Casarão Cultural de Teófilo Otoni. A peça, que já encantou plateias por todo o estado, carrega consigo a alma do povo sertanejo, em uma tocante narrativa que celebra a vida e a cultura do interior de Minas Gerais.

Para Lari de Souza, atriz, produtora cultural e diretora da peça neste ano, a oportunidade de levar o Carroça Teatral ao FESTTO é motivo de imenso orgulho. "É uma responsabilidade imensa levar nosso trabalho para um festival tão importante como o FESTTO", confessa. "Mas também é a chance de mostrar ao mundo a força da nossa arte, da nossa cultura e da nossa gente."

Desde 2013, o Carroça Teatral marca presença no FESTTO, tecendo laços com o festival e com a cidade de Teófilo Otoni. Em 2021, o grupo participou de um intercâmbio cultural Minas/Bahia, promovido pelo FESTTO, consolidando ainda mais essa parceria vitoriosa.

Com o apoio do ponto de cultura Quintal Boi da Manta e do projeto Meu Canto Conviver, o Carroça Teatral segue em sua trajetória vitoriosa. A trupe busca parceiros para divulgar marcas e serviços nos eventos culturais da sede, impulsionando ainda mais a cultura local e garantindo o sucesso de futuras apresentações.

O grupo está promovendo permuta com empresas interessadas em divulgar marcas e serviços nos eventos culturais da sede. Para mais informações e para contribuir com essa linda história, entre em contato com Paulinho do Boi pelo telefone (31) 99201-7067 ou pelo Instagram @quintalboidamanta.

Djhéssica Monteiro