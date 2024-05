Momento cinema: Filme Amigos Imaginários no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Amigos Imaginários é uma encantadora aventura infantil dirigida por John Krasinski, conhecido por seu trabalho em The Office e Um Lugar Silencioso. O filme segue a jornada de Bea (Cailey Fleming), uma garota que, após um evento traumático, descobre a habilidade de ver os amigos imaginários de todas as pessoas. Quando Cal (Ryan Reynolds) descobre o extraordinário poder de Bea, ele se une a ela em uma missão emocionante que eles nunca imaginaram: reconectar os amigos imaginários com suas crianças, agora adultas e muitas vezes esquecidas de seus companheiros mágicos.

Filme: Amigos Imaginários

Ao fazer isso, eles devolvem a sensibilidade do que era ser criança e desbloqueiam memórias de infância nesses adultos. Com um elenco estelar que inclui Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Alan Kim e Liza Colón-Zayas, Amigos Imaginários promete encantar e inspirar públicos de todas as idades com sua mensagem de amizade, imaginação e redescoberta da criança interior.

O setelagoas.com.br esteve em uma sessão e confirma que é um filme para toda a família, e também uma ótima escolha para assistir com amigos.

Maria Eduarda Alves