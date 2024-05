Primeira grande Feira de Artesanato será realizada do Shopping Sete Lagoas de 23 a 26 de maio

Em mais uma parceria com o Shopping Sete Lagoas, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - realiza a primeira grande Feira de Artesanato do Shopping Sete Lagoas. A primeira edição do evento ocorre de 23 a 26 de maio, de quinta a domingo, em horários diferentes. Com mais de 30 artesãos e uma grande variedade de produtos, a feira enriquecerá os corredores do shopping nesse período.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A parceria foi selada em uma reunião realizada na tarde desta terça-feira, 21, entre a Prefeitura, o Shopping e dezenas de artesãs. "Esta feira no shopping deverá ocorrer mensalmente dando oportunidade aos artesãos locais mostrarem a riqueza e diversidade do artesanato da nossa cidade. Agradecemos ao mall e a todos os artesãos pela parceria, que promete ser duradoura. A cada edição queremos incluir novas artesãs e produtos", prevê a gerente de Feiras do Município, Vanessa Coutinho.

Confira os horários e já antecipe seu presente especial de Dia dos Namorados.

Quinta e sexta (23 e 24/05) de 17h às 22h

Sábado (25/05) de 14h às 22h

Domingo (26/05) de 14h às 20h

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM