Adora Music Festival define selecionados para se apresentar no próximo sábado (25) em Sete Lagoas

Depois das audições ao vivo que ocorreram dias 20 e 21 de maio na Casa da Cultura em Sete Lagoas, os três jurados fizeram suas análises e escolheram os dezesseis músicos e grupos que irão se apresentar no Adora Music Festival. O maior evento de música gospel de Sete Lagoas acontece no próximo sábado (25) na Praça da Feirinha a partir das 18h.

Mais de trinta inscrições incluindo cantores e grupos musicais foram feitas para participar das audições ao vivo do Adora Music Festival. Todos puderam se apresentar perante os jurados que, após análises, divulgaram os dezesseis escolhidos:

Categoria Cover

Categoria Autoral

Em cada categoria serão escolhidos pelos jurados três vencedores. Além disso, o público também poderá escolher mais um candidato Cover e um Autoral durante o Adora Music Festival.

Os oito selecionados no festival garantem a oportunidade de se apresentar na Marcha Para Jesus de Sete Lagoas que em 2024 comemora 30 anos e acontece dia 29 de junho.

O Adora Music Festival também terá a participação do DJ Dlui e Studio de Dança Espaço Corpo.

O Adora Music Festival terá cobertura completa e transmissão ao vivo do SeteLagoas.com.br pelo Youtube!

O evento conta também com apoio do Conselho de Pastores de Sete Lagoas; Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas; Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Conselho da Juventude Cristã de Sete Lagoas; Marcha Para Jesus - 30 Anos.

Vinícius Oliveira

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI