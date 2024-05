É neste fim de semana a 4ª edição da Tatuagem Solidária no Shopping Sete Lagoas

A arte da tatuagem a serviço da solidariedade: essa é a proposta da 4ª edição da Tatuagem Solidária, que acontece neste fim de semana, no Shopping Sete Lagoas. Mais de 30 tatuadores renomados da cidade se unem ao Projeto Social 'Tatuagem Solidária' para oferecer tatuagens minimalistas em troca de doações de cestas básicas ou leite.

Para participar, basta levar uma cesta básica completa ou dois fardos de leite e garantir sua tatuagem por R$150,00. As tatuagens serão feitas na hora, por ordem de chegada, e os itens arrecadados serão doados para instituições e famílias carentes.

Na edição passada, o projeto já havia feito a diferença na vida de muitas pessoas, arrecadando mais de 200 cestas básicas. Este ano, a meta é ainda maior: superar as doações e levar ainda mais benefícios àqueles que necessitam.

Para garantir sua participação e colaborar com a causa, fique atento às regras:

Dicas para se preparar para o dia da tatuagem:

Para mais informações acompanhe a página @tatuagem_solidaria

Serviço:

