Acontece no hipercentro de BH a 3º Festa da Luz ;Evento se encerra no domingo (26)

Reflorestar simbolicamente e esteticamente o espaço público e o imaginário coletivo. Esta é a proposta da Festa da Luz, que acontece pela terceira vez no hipercentro de Belo Horizonte. Com nove instalações, jogos de luzes, cinco performances, shows e projeção de imagens em prédios, o evento busca conectar o pensamento da floresta com o de uma “cidade mais sustentável, justa e acolhedora para todos”.

Foto; Cadu Passos/Estado de Minas/divulgação

Para tornar a experiência ainda mais inclusiva, o festival disponibilizará audiodescrição em todas as obras.

Cena Cultural

Enriquecendo a festa, artistas como Ailton Krenak, Glicéria Tupinambá, Daiara Tukano, Don L, Pigmalião, Grace Passô, Amanda Lobos, Homem Gaiola, Hot e Oreia, Pirilampos do Planeta, Thiago Mazza, entre outros, fazem parte da programação.

Itinerário

O Circuito da Luz passa pelos seguintes pontos do Centro de BH:

Escadaria do metrô da Sapucaí

Edifício Itatiaia

Mirante Sapucaí

Edifício Chagas Dória

Viaduto Santa Tereza

Sula

Transporte

Vale lembrar que a Estação Central do Metrô BH funcionará em horário estendido, até as 23h30. As outras estações estarão abertas após 23h apenas para desembarque.

Serviço – Festa da Luz

Data: 23 a 26 de maio

Local: Hipercentro de Belo Horizonte

Da Redação com Globo Minas