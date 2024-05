10º Forrozão de Prudente de Morais anuncia atrações como Felipe Araujo, Cleiton e Camargo e Althair e Alexandre com acesso gratuito

A Prefeitura de Prudente de Morais, ainda buscando o titulo de Capital Mineira da Festa, está mais uma vez preparando um evento memorável com sua tradicional festa para os amantes de Sertanejo e Forró o Forrozão Prudente de Morais.

A atração que já se encontra na sua 10º edição já trouxe nos anos anteriores Paula Fernandes, Gian e Giovani, Lucas Lucco, Teodoro e Sampaio, Alan e Alex e Marcelinho de Lima.

Neste ano de 2024 a organização do evento trará atrações como: Felipe Araujo, Cleiton e Camargo e Althair e Alexandre para 03 dias de muita festa e música boa. O evento irá se realizar nos dias 07, 08 e 09 de junho a partir das 21 horas na Praça do Rosário (Praça Santa Cruz) em Prudente de Morais, com entrada gratuita.

Vitrine Sertaneja

Além das atrações anunciadas, o Forrozão Prudente de Morais todos os anos da a oportunidade de artistas locais subirem nos palcos e mostrarem seus talentos na Vitrine Sertaneja. A Vitrine Sertaneja é uma competição criada para que artistas do município de Prudente de Morais se apresentem nos palcos do Forrozão e ainda concorram a prêmios que variam conforme a sua colocação.

Para participar os interessados se cadastram no site oficial da prefeitura e caso cumpram as regras do edital irão para a etapa de votação, onde o público irá escolher e votar no seu candidato preferido. Os 5 mais votados se tornam finalistas do concurso e se apresentam no segundo dia do evento concorrendo as premiações de R$ 2500,00 para o 1º colocado; R$ 2000,00 para o 2º colocado; R$ 1500,00 para o 3º colocado e R$ 500,00 para o 4º e 5º colocado.

A classificação de cada candidato é definida por um júri que no dia da apresentação irá avaliar cada artista em sua performance bem como sua presença de palco. O resultado da vitrine é anunciado no início do terceiro dia do evento. Como tradição, o ganhador da Vitrine Sertaneja abre o Forrozão do ano seguinte e neste ano a abertura do show contará com a ganhadora da Vitrine Sertaneja 2023, a cantora Pamela Lourenço.

Outras Apresentações

Além das apresentações mencionadas, no dia 08 de junho, a abertura do nosso segundo dia de forrozão será por conta da cantora Dirce Evaristo e no dia 09 de junho quem abre os palcos do Forrozão Prudente de Morais é o cantor Pablo Martinelli.

Serviço: 10º Forrozão Prudente de Morais

Data: 07, 08 e 09 de junho (sexta, sábado e domingo)

Horário: 21horas

Local: Praça do Rosário (Praça Santa Cruz), Centro, Prudente de Morais/MG

Shows:

07/06 - Pamela Lourenço, Felipe Araujo

08/06 – Vitrine Sertaneja, Dirce Evaristo, Cleiton e Camargo

09/06 – Pablo Martinelli, Althair e Alexandre

Entrada Gratuita

