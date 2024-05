Jovem talento setelagoano conquista premiação no Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro

O palco do Éden Club em Conceição do Mato Dentro se tornou palco de uma verdadeira batalha musical no último fim de semana. A cidade recebeu a primeira edição do Festival da Canção de Conceição do Mato Dentro (Fesconde), que reuniu compositores, cantores e instrumentistas de todo o país em uma disputa acirrada por uma vaga na grande final.

Foto: Divulgação/ Selma Aguiar

Entre os 20 selecionados para as semi-finais, brilharam os talentos setelagoanos Leo Guto com sua canção "Leve" e Rojan Gabriel, que com sua composição "Maré Mundo" conquistou o 4º Lugar do evento.

Para Rojan, a conquista desse prêmio foi mais do que apenas uma vitória pessoal, foi a validação de sua arte e a confirmação de seu talento. "Ganhar prêmios é sempre muito bom", ele confessou em entrevista exclusiva para nossa equipe. "Mesmo que eu já tenha dito antes que música não se faz para competir, principalmente no caso de 'Maré Mundo', que já foi premiada em outros festivais, essa conquista foi muito importante. É como receber um selo de aprovação, uma confirmação de que essa canção, seja pela letra, melodia, harmonia ou pela capacidade de encantar o público, tem algo de especial."

Mas a verdadeira magia do Fesconde para o musico foi a oportunidade de dividir o palco com artistas que ele admira há tanto tempo. "Estar ali, cercado por músicos de carreira extensa e sólida, como Tavinho Lima, Laís Gomes e Felipe Pedetti, foi algo surreal", ele relata. "Me senti no meu lugar, entre grandes compositores e intérpretes. E a presença do Felipe, que ficou em terceiro lugar e tocou violão na minha apresentação, foi um peso fundamental para o sucesso de 'Maré Mundo'."

O Fesconde se consolidou como um evento que vai além da competição, se tornando uma celebração da música em suas diversas formas. "Esse festival foi muito especial, não só pela premiação, mas pela oportunidade de conhecer novos talentos e fortalecer laços com amigos da música", Rojan conclui. "Foi um encontro de almas apaixonadas por melodias e letras, um verdadeiro banquete para os ouvidos."

"Quero continuar a levar minha música para o mundo e tocar o coração de cada vez mais pessoas.", conclui o artista que foi classificado para mais um festival da canção, com a musica Zé .

Djhéssica Monteiro