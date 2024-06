Momento cinema: Filme Furiosa - Uma Saga Mad Max no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Antes de falar do filme em cartaz "Furiosa: Uma Saga Mad Max" perguntas devem ser feitas; Você já assistiu o primeiro dessa saga "Mad Max: Estrada da Fúria"? Você conhece a história por trás dos filmes?

A história por trás de "Mad Max: Estrada da Fúria"

Após o sucesso da trilogia original nos anos 80, muitas tentativas de continuação foram feitas, mas só em 2003 parecia que ia acontecer, com George Miller e Mel Gibson prontos para um "Mad Max 4". No entanto, dificuldades para filmar na Austrália atrasaram a produção e Gibson saiu do projeto. Quase uma década depois, as filmagens começaram com Tom Hardy e Charlize Theron no elenco. A dúvida era se valeria a pena um "Mad Max" sem Mel Gibson, mas os produtores superaram as expectativas, criando o melhor filme da franquia.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Assombrado por seu turbulento passado, Max (Tom Hardy) acredita que a melhor maneira de sobreviver é vagar sozinho. No entanto, após ser capturado pelos homens do tirano Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), ele é usado como banco de sangue para soldados feridos. Immortan Joe controla sua comunidade pela posse de uma grande reserva de água e mantém doadoras de leite e mulheres para gerar seus filhos.

A situação muda quando a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) tenta resgatar um grupo de garotas e retornar à sua terra natal. Enfurecido pela fuga, Immortan Joe convoca seus garotos de guerra e inicia uma perseguição implacável pelos desertos da Austrália. Max se vê no meio dessa guerra mortal e decide ajudar Furiosa em sua luta contra Joe. Ele então enfrenta o dilema de seguir seu caminho sozinho ou se aliar ao grupo na batalha pela liberdade.

Chegando aos finalmentes do filme em cartaz "Furiosa: Uma Saga Mad Max"

É um filme de ficção científica pós-apocalíptico dirigido por George Miller, estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. O longa revela a origem da guerreira renegada Furiosa, anteriormente interpretada por Charlize Theron, e narra sua jornada até se unir a Max em "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015).

A trama segue a jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy), que é sequestrada de seu lar, o Lugar Verde de Muitas Mães, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus (Chris Hemsworth). Atravessando o Wasteland, eles chegam à Cidadela, governada por Immortan Joe (Lachy Hulme). Enquanto os dois tiranos disputam o poder, Furiosa se encontra em uma batalha incessante para retornar ao seu lar.

O Setelagoas.com.br esteve na poltrona mais requisitada do cinema para contar a vocês se vale a pena, e a resposta é: Para quem gostou do primeiro filme é OBRIGATÓRIO ir ver o segundo. O longa vai te proporcionar um show de fotografia e quem não quer ver o famoso heroi Thor interpretando com a sua plena ironia, um vilão?

Acompanhe a programação completa do Grupo Cine Shopping Sete Lagoas.

Maria Eduarda Alves