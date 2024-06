Parque de Exposições JK em Sete Lagoas recebe 4º Lagoas do Leite; veja a programação

Tradicional evento que movimenta o mercado agropecuário regional, o Lagoas do Leite acontece de 06 a 09 de junho no Parque de Exposições JK em Sete Lagoas. Além da exposição de animais das raças Gir e Girolando, a quarta edição terá programação de shows e prova de Ranch Sorting no último dia.

Foto: Lagoas do Leite/Reprodução



O Lagoas do Leite é um evento para promover e impulsionar os negócios agropecuários de Sete Lagoas e região, principalmente aqueles envolvendo produtores de leite. É também uma oportunidade de expandir este mercado a outras partes do país já que também atrai interesse de representantes do setor de outros estados.

Além da exposição e julgamento de gado leiteiro, shows estão programados para todos os quatro dias com entrada gratuita e também o 1º Ranch Sorting Sete Lagoas no domingo (09 de junho), prova esportiva em que cavaleiros e cavaleiras precisam conduzir as cabeças de gado de um curral para outro no menor tempo possível.

Serviço

O que: 4º Lagoas do Leite

Quando: 6 a 9 de junho de 2024

Onde: Parque de Exposições JK, R. Dalas, 60 - São Cristóvão, Sete Lagoas-MG

Confira a programação do 4º Lagoas do Leite:

Vinícius Oliveira