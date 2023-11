Entrevista com Guilherme de Paula: Descubra o Squash, o esporte que vem conquistando os setelagoanos

Guilherme de Paula, também conhecido como "Guiguito", é um empresário e professor dedicado a promover o squash, um esporte olímpico pouco conhecido que está ganhando destaque em Sete Lagoas e foi incluído na lista de esportes para as Olimpíadas de 2028.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Nessa entrevista, ele fala sobre as regras básicas do jogo, com direito a uma aula experimental para o nosso repórter, que durante a entrevista, ficou visivelmente exausto, expressando seu entusiasmo pelo esporte. "Eu tô morto", expressou ele.

A experiência do squash é mais um daqueles esportes onde pessoas de classe média, enfadadas com a rotina e seus comuns hábitos buscam uma nova prática e até um novo círculo de amizades. Mas, tirando essa parte sociológica da prática, o esporte dá um vício único para aqueles que querem colocar um pouco mais de emoção em suas vidas: a de descarregar todas as suas frustrações para ganhar endorfina e talvez uma boa noite de sono.

Guilherme é o criador do perfil @trocandoparalela, onde compartilha conteúdo relacionado ao squash.

Descubra mais sobre esse esporte em crescimento assistindo a entrevista completa!

Da redação