Entrevista: David Abreu representa Sete Lagoas no XIV Festival Marolo de Ouro

Nos próximos dias 15 e 16 de março acontece em Paraguaçu, cidade do sul de Minas Gerais, o XIV Festival Marolo de Ouro, evento de músicas inéditas e originais que fazem parte da Festa do Marolo. Sete Lagoas será representada no festival pelo músico David Abreu e sua canção A Peleja de David Contra o Nome Americanizado. As festividades marcam a importância dessa fruta também conhecida como araticum, bruto e cabeça-de-nego para aquela região.

David Abreu, foto por Hermano Marco / Cedida pelo músico

David Abreu conta que a decisão de se inscrever no concurso veio após se sair vitorioso no último Festival Banda de Garagem da Faculdade Ciências da Vida de Sete Lagoas em 2023 (relembre aqui):

"Senti que era preciso seguir a trilha dos festivais, conhecer novos horizontes, cantores e compositores em Minas e Brasil à fora. Também senti que era um passo diferente do formato em que costumo me apresentar, uma evolução, por assim dizer. É algo que vejo necessidade de vivenciar, pois os degraus vão sendo galgados e a gente vai rumo ao que nos espera. É a vida. É assim com todos nós", relata o cantor.

O músico submeteu duas de suas canções ao Festival, Galope Imaginário, baião com versos de Martelo Agalopado - uma modalidade da poesia de cordel -, e A Peleja de David Contra o Nome Americanizado. Essa última, cujo ritmo é um xaxado-repente com versos de Mote em Dez composto em 2020, foi a escolhida pela banca avaliadora para ser apresentada por David. A letra fala em forma de protesto bem humorado e com nuances autobiográficas da indignação em relação à pronúncia do nome do músico em sotaque inglês, além de explorar a "síndrome vira-lata" que menospreza a própria rais em favor de culturas estrangeiras.

David Abreu conta que escolheu as duas para enviar ao Festival "por questões muito simples: são as que tenho gravadas (risos) e que têm um formato interessante para esse tipo de apresentação", revela o artista.

David Abreu considera importante participar de eventos assim: "Saber que sua música será ouvida e julgada, faz pensar que uma atenção maior ao que você apresenta será prestada. É algo que eu fico à vontade para mostrar meu trabalho a quem tem interesse e conhecimento para compreender a arte".

Além disso, ele enaltece a relevância do XIV Marolo de Ouro no cenário dos festivais brasileiros, atraindo participantes de vários estados: "Me engrandece pela sua tradição, pelos colegas selecionados, pela cultura da cidade e pela importância deste evento no cenário dos festivais do Brasil. Das dezoito músicas selecionadas, sou o único setelagoano que irá se apresentar com, além de outros mineiros, compositores de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro".

O evento em Paraguaçu

A Festa do Marolo é tradicional na cidade de Paraguaçu e celebra a riqueza dessa fruta naquela região. Neste ano acontece de 13 a 17 de março e além do Festival musical, inclui também eventos educacionais, esportivos, shows, a Feira Delícias do Marolo e Artesanato e um Concurso Gastronômico.

Segundo o edital do XIV Festival Marolo de Ouro, a primeira etapa ocorre no dia 15 de março e a segunda (grande final) no dia 16. As duas etapas acontecerão de forma presencial no Teatro Municipal Donato Leite de Andrade e on-line, transmitidas pelas plataformas digitais YouTube e/ou Facebook ou Instagram da Prefeitura de Paraguaçu.

Entre as dezoito músicas selecionadas para a competição, a banca julgadora irá classificar dez para a final e cinco serão ranqueadas como as campeãs, recebendo prêmios em dinheiro e troféus. Haverá prêmiações também para melhores arranjo e intérprete.

Da Redação, Vinícius Oliveira