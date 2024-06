Democrata joga fora de casa contra o Betim neste sábado (01) pelo Mineiro Módulo II

O Democrata de Sete Lagoas enfrenta o Betim às 15:30 de hoje (01) pela sexta rodada do Campeonato Mineiro Módulo II. O jogo é na Arena Vera Cruz, cidade do time mandante.

Foto: Julie Campelo / Democrata FC

Com a vitória do Aymorés ontem por 1 a 0 sobre o Valeriodoce, o Democrata caiu para o segundo lugar do Grupo A. Caso vença hoje, retoma a liderança.

Já o Betim necessita da vitória para tentar entrar no G3 (grupo dos que se classificam para a próxima fase).

As duas equipes se enfrentaram na rodada passada e empataram por 1 a 1 na Arena do Jacaré.

Veja tabela de momento:



*P = pontos; J = jogos; V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols

Tanto Betim como Democrata ficam de olho na outra partida do grupo entre Tupi e Nacional de Muriaé que também se enfrentam hoje às 15:30, pois a combinação dos resultados pode mexer na classificação atual.

Serviço

O que: Betim x Democrata-SL

Betim x Democrata-SL Quando: 28 de maio às 19:30

28 de maio às 19:30 Onde: Arena Vera Cruz, Betim/MG

Arena Vera Cruz, Betim/MG Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro Módulo II

6ª rodada do Campeonato Mineiro Módulo II Transmissão: TV Gerais (canal aberto 26.1 Sete Lagoas, 50.1 Paraopeba e Caetanópolis, Youtube), Rádio Web Novidade (Youtube e site)

*Matéria atualizada às 09:38 - 01/06/2024

Vinícius Oliveira