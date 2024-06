Copa das Atléticas: Evento esportivo que reúne diversos universitários em competições começa hoje (01)

A Copa das Atléticas evento esportivo que reúne diferentes associações atléticas acadêmicas, de diversas faculdades e cursos universitários, para competir em várias modalidades esportivas. Ocorrerá nos finais de semana dos dias 1, 2, 8 e 9 de junho, no UNIFEMM, durante todo o dia.

Imagem: Ilustrativa

O evento contará com a participação de 11 atléticas, competindo em esportes como futsal, basquete, handebol, vôlei, peteca, tênis de mesa e truco, em categorias masculinas e femininas.

Atléticas Participantes:

Programação:

O evento é gratuito, mas é necessário preencher um formulário para participar. [ACESSO AO FORMULÁRIO]

Maria Eduarda Alves

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI