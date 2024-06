Democrata perde para o Betim pelo Módulo II do Mineiro e cai para terceira posição na tabela

O Betim Futebol venceu o Democrata, de Sete Lagoas, por 1 a 0, na tarde deste sábado (1º). Com a vitória, o Time da betinense deixa a lanterna do grupo A e assume a quarta colocação. Já o Democrata caiu para a terceira colocação.

Foto: Democrata/Raphael Carrusca

O Betim Futebol enfrentou dificuldades para superar a defesa do Democrata, de Sete Lagoas. O primeiro tempo teve poucas chances de gol para ambos os lados.

No segundo tempo, a equipe betinense voltou com algumas mudanças. O atacante Levi entrou e fez a diferença. Após uma linda jogada pela ponta esquerda, ele encontrou o atacante Paulo Henrique livre dentro da área. Paulo Henrique não perdoou e marcou o gol da partida. O Democrata teve a chance de empatar, mas o goleiro Wellington garantiu a vitória betinense. Final de jogo: Betim 1, Democrata 0.

Na próxima quarta-feira (5), a equipe enfrenta o Nacional em Muriaé. O Democrata, de Sete Lagoas, recebe o Aymorés, atual líder da competição.

Da Redação com OTempo

