Atlético sofre com ‘lei do ex’ e empata com Bahia no Brasileiro na Arena MRV

Atlético e Bahia protagonizaram um duelo de tempos distintos neste domingo (2), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou morna, mas ganhou intensidade após o intervalo. Com um golaço de Hulk e um gol de Ademir, ex-jogador do Atlético, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O empate fez o Atlético perder três posições na tabela. Com 10 pontos, o Galo agora ocupa o 10º lugar no Brasileirão. O Bahia, por sua vez, manteve-se como vice-líder, agora com 14 pontos.

O próximo desafio do Galo será contra o Red Bull Bragantino, no dia 11 de junho, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 21h30 (horário de Brasília), pela 8ª rodada. Já o Tricolor de Aço enfrentará o Fortaleza em casa, no dia 13 de junho, quinta-feira, também às 21h30.

Os primeiros 45 minutos foram sem grandes emoções. Apesar das tentativas de ataque de ambas as equipes, as oportunidades não foram suficientes para empolgar os torcedores presentes.

Pelo lado do Atlético, Alisson se destacou com sua velocidade pelo lado direito, mas pecou no último passe ou finalização. Paulinho e Hulk, principais nomes do setor ofensivo, pouco produziram na primeira etapa.

A melhor chance do Atlético na primeira metade veio aos 42 minutos, com Paulinho. Ele recebeu um passe na entrada da área, limpou um adversário e chutou forte no canto esquerdo, mas o goleiro Marcos Felipe, bem posicionado, defendeu.

No segundo tempo, o Atlético dominou os primeiros minutos e foi recompensado aos 16. Após sofrer falta na entrada da área, Zaracho deixou a cobrança para Hulk, que soltou uma “bomba” para abrir o placar, marcando seu primeiro gol no Brasileirão. Na comemoração, Hulk preocupou a torcida ao levar as mãos ao joelho e precisar de atendimento, mas logo voltou ao campo.

Aos 24 minutos, o Bahia respondeu com um golaço de Ademir, que acertou a “gaveta” sem chances para Everson. O ex-jogador do Atlético aplicou a famosa “Lei do Ex” na Arena MRV.

Após sofrer o gol, o Atlético intensificou sua presença no campo de ataque, mas enfrentou dificuldades para criar chances claras. Battaglia tentou de fora da área, sem sucesso, e Scarpa realizou dois cruzamentos que não resultaram em gol.

Na melhor oportunidade após o empate, Vargas foi lançado na área, driblou o goleiro Marcos Felipe, mas não conseguiu finalizar. Hulk ainda tentou completar a jogada, mas também não alcançou a bola.

Atlético 1 x 1 Bahia

Atlético

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia, Guilherme Arana; Alan Franco, Alisson, Zaracho (Pedrinho), Gustavo Scarpa; Hulk (Cadu) e Paulinho (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

Bahia

Marcos Felipe; Santi Árias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro (Biel), Jean Lucas e Cauly; Thaciano (Ademir) e Everaldo (Estupiñán);. Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Hulk, do Atlético, aos 16'/2ºT; Ademir, do Bahia, aos 24'/2ºT;

Cartões Amarelos: Guilherme Arana, Pedrinho, Gustavo Scarpa, Battaglia, Alan Franco (Atlético); Gabriel Xavier, Thaciano, Biel (Bahia);

Motivo: 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais;

Público: 37.994

Renda: R$ 2.162.482,05

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alongo Ferreira (SC)

Da Redação com Itatiaia