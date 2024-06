Galo enfrenta o San Lorenzo pelas oitavas-de-final da Libertadores

Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (3) na sede da Conmebol, foram definidos os chaveamentos para o mata-mata da Copa Libertadores - o Atlético pegará o San Lorenzo, da Argentina, e tem vantagem de disputar suas partidas em casa pela volta.

Foto: SuperEsportes / ilustração

As datas do confronto estão definidas para agosto: ida, fora de casa, entre os dias 13 a 15. A volta, na Arena MRV, será entre os dias 20 a 22 de agosto. O Galo tem a vantagem de decidir em casa por ter feito a segunda melhor campanha na primeira fase da Liberta (15 pontos: cinco vitórias e uma derrota).

Já o San Lorenzo foi o segundo colocado do Grupo F, somando oito pontos.

Filipe Felizardo

