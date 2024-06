Democrata está no Rio para encarar a Portuguesa pela Série D; jogo acontece hoje (04) às 20h

O Democrata de Sete Lagoas tem compromisso logo mais às 20h desta terça (04) pelo Brasileiro Série D no qual enfrenta a Portuguesa-RJ no Estádio Luso-Brasileiro.

Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC

As duas equipes vêm de empates por 1 a 1 na rodada passada, a Portuguesa contra o Audax-RJ e o Democrata contra o Real Noroeste-ES. A partida de logo mais é o fechamento da sexta rodada.

O Democrata está em quarto lugar no Grupo A6 e busca a vitória para assumir a vice-liderança. Já a Portuguesa tem o objetivo de conquistar três pontos para entrar no G4 (o que custaria justamente a vaga do Jacaré entre os quatro primeiros):



*P = pontos; J = jogos; V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols

Serviço:

O que: Portuguesa-RJ x Democrata-SL

Quando: Terça-feira 04/06/2024 às 20h

Onde: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro-RJ

Motivo: 6ª rodada do Brasileiro Série D

Transmissão: TV Gerais (canal aberto 26.1 Sete Lagoas, 50.1 Paraopeba e Caetanópolis, Youtube), Rádio Web Novidade (Youtube e site)

Alteração na tabela

Como o Democrata também está disputando o Mineiro Módulo II, houve mudança na data e hora do próximo jogo do time nesta competição: a partida contra o Aymorés, antes marcada para amanhã às 19:30 na Arena do Jacaré foi transferida para quinta-feira 06 de junho às 16h. O local segue sendo a Arena do Jacaré.

A partida contra o Nacional de Muriaé antes marcada para sábado 8 de junho às 19:30, também na Arena do Jacaré, foi alterada para domingo 9 de junho às 16h mantendo-se o local.

O Democrata tenta junto à CBF trocar a marcação da partida contra o Itabuna-BA pela Série D, pois também está marcada para o próximo domingo às 19:30.

*Matéria atualizada às 14:39 - 04/06/2024

Vinícius Oliveira