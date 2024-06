Democrata joga hoje (06) na Arena do Jacaré contra o Aymorés valendo a liderança

Democrata de Sete Lagoas e Aymorés, equipe da cidade de Ubá, se enfrentam nesta quinta (06) às 16h na Arena do Jacaré pela sétima rodada do Campeonato Mineiro Módulo II. O jogo vale a liderança do Grupo A.

Democrata durante treinamento na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Foto: Democrata FC.

O Aymorés é o atual líder do grupo com 10 pontos e 3 gols de saldo. O Democrata está em quarto com sete pontos e mesmo saldo de gols que a equipe de Ubá. Assim, caso o Jacaré vença, assumirá a ponta da tabela ao ultrapassar o Aymorés pelo saldo.

Em caso de empate o Aymorés aumenta um pouco sua vantagem na liderança e o Democrata empata em número de pontos com o Nacional de Muriaé atual terceiro colocado.

Serviço

O que: Democrata-SL x Aymorés

Quando: 06 de junho às 16h

Onde: Arena do Jacaré, Sete Lagoas/MG

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Mineiro Módulo II

Transmissão: TV Gerais (canal aberto 26.1 Sete Lagoas, 50.1 Paraopeba e Caetanópolis, Youtube), Canal FMF (Youtube), Rádio Web Novidade (Youtube e site), Rádio Musirama FM 92.1, Rádio Eldorado AM 1300

Mudanças no calendário

O Democrata jogará nesta quinta às 16h porque houve mudança na agenda pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O jogo de hoje havia sido marcado inicialmente para ontem (05) às 19h30. Porém o Democrata já havia jogado na terça-feira (04) pela Série D quando foi derrotado por 3 a 0 pela Portuguesa-RJ. A proximidade dos jogos motivou o Democrata a pedir a mudança para a FMF.

As alterações não param por aí. O próximo jogo do Democrata pelo Módulo II seria sábado (08) às 16h contra o Nacional na Arena do Jacaré. A FMF também mudou este jogo para domingo (09) às 16h, mantendo-se o local.

Dessa forma, o Democrata fará uma rodada dupla em casa no domingo: primeiro enfrenta o Nacional às 16h pelo Módulo II do Mineiro e às 19h30 pega o Itabuna/BA em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileiro Série D.

Em declarações concedidas ao ge.com, a CBF e a FMF se manifestaram sobre a situação. A CBF informou que o calendário de 2024 já marcava o próximo final de semana como destinado às competições da entidade. Além disso, no meio e no final da próxima semana também há duas rodadas da Série D programadas.

Ao ge.com a Federação Mineira de Futebol informou que o Democrata estava ciente dos conflitos de datas nas competições para o final de semana. A entidade também recomenda que sejam escalados times diferentes nas duas partidas:

"- Diante do pedido do Democrata SL para jogar a partida do Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo domingo, contra o Nacional, e do conhecimento prévio do clube sobre os conflitos de datas com a participação da Série D, a Federação Mineira de Futebol entende que o clube optou pela situação dos dois jogos no mesmo dia por competições diferentes. Ademais, a equipe tem ciência que deve enviar formações distintas nos dois jogos, com equipes A e B e sem uso dos mesmos atletas."

A diretoria democratense prepara uma condição especial de ingressos válidos para as duas partidas de domingo.

Vinícius Oliveira