Democrata de Sete Lagoas faz rodada dupla de jogos no domingo (09); veja informações sobre ingressos

O próximo domingo 9 de junho será histórico na vida do Democrata de Sete Lagoas: o clube vai realizar duas partidas por competições diferentes no mesmo dia jogando na Arena do Jacaré. Primeiro, encara o Nacional de Muriaé às 16h pelo Campeonato Mineiro Módulo II e depois joga 19h30 contra o Itabuna-BA pela Série D nacional. A diretoria do Jacaré manteve os preços dos ingressos que serão únicos e valerão para as duas partidas. Além disso, shows estão programados para ocorrer antes e depois dos jogos.

Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC

Isso não é inédito no futebol brasileiro e já foi vivenciado por outros clubes como São Paulo e Grêmio. Em novembro de 1994, o São Paulo jogou pela Copa Conmebol e Campeonato Brasileiro na mesma data. No dia, o meia Juninho Paulista se tornou o primeiro atleta a disputar mais de uma partida oficial pela mesma equipe no mesmo local.

Também em 1994, mês de dezembro, o Grêmio entrou em campo três vezes no mesmo dia pelo Campeonato Gaúcho. Foram 34 atletas utilizados com duas vitórias e um empate. Ciro, Rafael Jacques e Émerson entraram em campo mais de uma vez.

Em declarações concedidas ao ge.com, a CBF e a FMF se manifestaram sobre a situação. A CBF informou que o calendário de 2024 já marcava o próximo final de semana como destinado às competições da entidade. Além disso, no meio e no final da próxima semana também há duas rodadas da Série D programadas.

Ao ge.com a Federação Mineira de Futebol informou que o Democrata estava ciente dos conflitos de datas nas competições para o final de semana. A entidade também recomenda que sejam escalados times diferentes nas duas partidas:

"- Diante do pedido do Democrata SL para jogar a partida do Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo domingo, contra o Nacional, e do conhecimento prévio do clube sobre os conflitos de datas com a participação da Série D, a Federação Mineira de Futebol entende que o clube optou pela situação dos dois jogos no mesmo dia por competições diferentes. Ademais, a equipe tem ciência que deve enviar formações distintas nos dois jogos, com equipes A e B e sem uso dos mesmos atletas."

No Módulo II o Democrata joga contra o Nacional nesta oitava rodada buscando manter a liderança do Grupo A. No momento tem 10 pontos e se vencer vai a 13. A equipe de Muriaé por enquanto é a quarta colocada e precisa vencer para retornar ao G3 e se manter entre os que passam de fase.

Pela Série D, o Itabuna-BA é o líder do Grupo A6 com 12 pontos antes da sétima rodada começar. O Democrata atualmente está em quinto lugar com 8 pontos e busca uma vitória para voltar ao grupo dos quatro primeiros que garantem vaga na próxima fase da competição.

Ingressos e programação

Ingresso único sendo vendido em: www.lojadodemocrata.com.br (vendas até o final do 1º tempo da partida das 19h30)

Pontos de vendas ingresso físico - dinheiro / pix / cartões (até sábado 08/06 às 12h)

Arena do Jacaré

Carnes & Afins

Casa Progresso

Cooperlíder

Mobiliadora São José

Padaria Lanza

Padaria Morro Vermelho

Padaria e Pizzaria 24h

Preços:

Arquibancada Descoberta: Meia entrada: R$ 5,00 / Inteira: R$ 10,00

Arquibancada Coberta: Meia entrada: R$ 20,00 / Inteira: R$ 40,00

Será possível entrar no estádio apenas para o segundo jogo, sendo que os portões estarão abertos até o final do 1º tempo da partida das 19h30. Porém não será permitido sair entre os jogos e retornar às arquibancadas.

Ingressos também serão vendidos no dia do jogo na bilheteria 3 da Arena do Jacaré.

Programação - Domingo 09/06/2024 - Arena do Jacaré, Sete Lagoas/MG:

14h - Portões abertos + DJ .

15h - Show com Rafael Torres

16h - Democrata x Nacional

18h - Show com Vai que Cola

19h30 - Democrata x Itabuna/BA

21h30 - Show com Rafael Torres

*Matéria atualizada às 12:11 - 08/06/2024

Vinícius Oliveira