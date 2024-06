O domingo do Democrata: Empate com Nacional de Muriaé pelo Módulo 2 e derrota para o Itabuna em jogo válido pela Série D

Democrata SL e Nacional de Muriaé não conseguiram balançar as redes na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, neste domingo, durante a oitava rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em um jogo repleto de oportunidades para ambos os lados, as equipes terminaram em um empate sem gols.

Foto: Reprodução Internet

O momento decisivo ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando Toninho foi derrubado por Luiz Fernando dentro da área, resultando em um pênalti concedido pela arbitragem. Contudo, Gustavo Aguiar desperdiçou a chance ao mandar a bola para fora. Antes disso, Patrick teve uma grande oportunidade pelo NAC, mas encontrou Thulio no caminho, o goleiro do Democrata SL.

Com esse resultado, o Grupo A se torna ainda mais equilibrado. O Democrata SL retoma a liderança do grupo, somando 11 pontos, mesma pontuação do Betim. No entanto, a equipe de Sete Lagoas possui uma vantagem de quatro gols de saldo, enquanto o time da Região Metropolitana de Belo Horizonte não possui nenhum. O NAC se posiciona em quarto lugar, com nove pontos.

As equipes retornarão aos gramados no próximo fim de semana. O Democrata SL enfrentará o Tupi no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, às 15h30 de sábado. Enquanto isso, no domingo, às 10h, o NAC visitará o Valeriodoce no Israel Pinheiro, em Itabira.

Campeonato Brasileiro da Série D: No segundo jogo do domingo, já à noite e utilizando um time alternativo, o Democrata não resistiu ao líder do Grupo A6 da Série D e perdeu pela primeira vez em casa nesta competição.

Disputando a Série D do Campeonato Brasileiro com jogadores do sub-20 do Vitória da Bahia após parceria feita com o Leão, o Itabuna venceu por 2 a 0 e aumentou a sua vantagem na ponta do grupo.

Os gols do Dragão foram marcados por Rickelme e Luís Miguel. Com o resultado, o time comandado por Laelson Lopes chegou aos 15 pontos, com quatro vitórias e três empates. O vice-líder do Grupo A6 é a Portuguesa-RJ com 13 pontos, seguido pelo Nova Iguaçu-RJ com 12 e Serra-ES com 10. O Itabuna abriu sete pontos de vantagem para o quinto colocado, que atualmente é o Democrata.

Na próxima quinta-feira o Jacaré viaja para Salvador, onde enfrenta o mesmo Itabuna no Estádio de Pituaçu. O jogo será realizado às 19 horas.

Alvaro Vilaça